DEU O QUE FALAR! Apresentador famoso revela nota de real valiosa na TV

Há alguns dias, no programa Balanço Geral que é apresentado na TV Record, o âncora do programa mostrou como era possível que uma nota de apenas R$ pudesse valer uma fortuna, embora nem todos saibam, há um mercado que está em grande ascensão no Brasil, onde são compradas e vendidas notas e moedas antigas. Saiba como começar a lucrar com essas cédulas que qualquer pessoa pode ter na carteira.

Saiba como uma nota de R$ pode valer uma fortuna | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A evolução das cédulas

Com o passar dos anos, as cédulas foram evoluindo bastante, sobretudo, para evitar falsificações e claro, garantir a segurança de todos os consumidores. Por isso, todo o processo de cunhagem foi se aperfeiçoando cada vez mais.

Agora, é comum que em todas as cédulas, tenham elementos únicos para que ocorra a perfeita identificação de cada uma delas, como marcas d’água e pequenas letras e holográficos.

Mas mesmo com tanta tecnologia, é comum que algumas delas acabam sendo fabricadas com certos erros. Mas eles, no longo prazo, podem torná-las ainda mais valiosas.

Veja também: VITÓRIA Para Os Trabalhadores: Até R$ 10.000 Na CONTA

O que torna uma cédula rara?

Há vários fatores que contribuem para que uma cédula seja rara ou não. Mas eles vão bem além do que um simples erro de fabricação. Por exemplo, o fator histórico e o momento que a cédula ou moeda foi fabricada, importa bastante.

Já que para os colecionadores, o valor de uma moeda é formado não por uma variável, mas por várias outras e quando juntam todas elas, é que há como realizar a precificação adequada.

Mas de um modo geral, defeitos de fabricação, momento histórico e antiguidade, são os fatores mais usados durante a precificação.

Qual a cédula de 5 reais que pode valer uma fortuna?

Basicamente há algumas notas de 5 reais que têm um grande valor de mercado, como uma nota de 5 reais que possui um corte errado, atualmente, ela pode valer até R$ 300. Mas há outros defeitos que podem aumentar o valor delas, como falta de elementos ou número de identificação errado.

Lembrando que a primeira nota de R$ 5 foi fabricada em 1994, sendo parte do plano real, onde o principal objetivo era que a economia do Brasil conseguisse se estabilizar. Portanto, há bastante chances dos brasileiros terem uma nota “valiosa” guardada.

Ao encontrar uma, é interessante levá-la até um especialista, para que ele consiga precificar a nota de maneira correta. E após isso, o usuário consegue vendê-la, seja de maneira presencial ou em marketplaces pela internet.

Veja também: CPF Na NOTA: Ainda Vale A Pena? Veja Como Ganhar Dinheiro Assim