Por que não recebi R$ 1.008 do Bolsa Família? Veja a lista de quem deu “sorte”

Atualmente, o Bolsa Família representa um dos maiores programas sociais que há em todo território nacional, um dos seus principais pilares é a equidade, isto é, cada família recebe exatamente o valor proporcional para a sua sobrevivência. Basicamente, quem possui mais membros no núcleo familiar, recebe mais dinheiro. Por conta disso, algumas pessoas receberam um valor bem expressivo do Bolsa Família, saiba se você também irá receber.

Bolsa Família se reformulou nos últimos meses

Nos últimos meses, houve uma grande mudança no programa Bolsa Família, onde ele passou a atender milhões de pessoas de uma forma mais abrangente e inclusiva. Por exemplo, respeitando as peculiaridades de cada residência.

Por conta disso, é normal que uma família receba, por exemplo, apenas R$ 600 ao passo que outra pode receber o triplo. Isso tudo acontece pois além do valor mínimo que há, também estão sendo repassados vários adicionais.

Com isso, se uma família tiver em seu núcleo crianças, gestantes e adolescentes, provavelmente, o valor que ela receberá será superior em relação a uma família composta apenas por adultos.

Renda mínima por pessoa foi instituída

A grande novidade foi uma renda mínima que é paga por cada integrante de uma família, a saber, R$ 142 por pessoa. Portanto, a regra é bem clara ao afirmar que todos os membros não podem receber menos que o valor citado.

Automaticamente, entende-se que o benefício que será repassado, fará jus às especificidade de cada residência. Quanto mais pessoas, maior o valor que será pago. Em uma família com 10 pessoas, o valor mínimo que receberão por mês será de R$ 1.420.

Sem contar os adicionais que também estão sendo pagos a cada família. Sobretudo, aquelas que têm crianças com idade entre 0 e 6 anos, gestantes e adolescentes. Embora tenha tantos benefícios, as regras para permanecer no programa são mais rígidas.

Regras para permanecer no programa estão bem mais rígidas

Agora, todos os beneficiários precisam respeitar as regras para continuar na folha de pagamentos, caso isso não seja feito, até 5 advertências serão dadas, caso mesmo assim o titular não corrija os erros, ele será retirado do programa social.

Às regras servem para incentivar cada vez mais o acesso dos membros da família a serviços relacionados à saúde e à educação. Por isso, solicita-se que as crianças tenham acompanhamento nutricional.

Lembrando que não são apenas as crianças, os demais também devem ter o cartão de vacinação sempre atualizado e caso estejam em idade escolar, precisam ter uma frequência satisfatória.

