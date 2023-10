Vagas para o Tribunal Regional do Trabalho oferecem salários de até R$ 22 MIL

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) tem vagas em aberto e oferece remunerações que podem chegar a R$ 15 mil.

Este concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, mudar de carreira ou garantir estabilidade profissional.

Muitos brasileiros almejam uma carreira no serviço público, uma vez que oferece bons salários, benefícios da CLT e a tão desejada estabilidade profissional.

Neste contexto, quem pode concorrer às vagas do TRT? E, ainda mais importante, as inscrições já estão disponíveis? A seguir, continue lendo e confira um guia completo para esclarecer todas estas questões.

Tribunal Regional do Trabalho: concurso com vagas abertas tem salários de R$22 mil/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tribunal Regional do Trabalho: contratações para reduzir déficit

De acordo com as informações fornecidas por representantes do TRT, um dos principais objetivos deste novo concurso é suprir a carência de servidores do órgão.

Diversos fatores contribuem para a falta de funcionários na instituição, incluindo aposentadorias de servidores mais antigos e a demora na realização do processo seletivo.

Para solucionar este problema, o TRT também está convocando todos os brasileiros que fazem parte do seu cadastro-reserva.

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho está concentrado, principalmente, em cargos relacionados à área jurídica, mas também oferece oportunidades para profissionais de outras áreas. Confira a lista completa de cargos:

Analista Judiciário – Setor Administrativo

Analista Judiciário – Setor Administrativo – Especialidade Contabilidade

Analista Judiciário – Setor Judiciário

Analista Judiciário – Setor Judiciário, com Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Analista Judiciário – Apoio Especializado em Tecnologia da Informação

Analista Judiciário – Apoio Especializado em Medicina

Técnico Judiciário – Setor Administrativo

Técnico Judiciário – Setor Administrativo – Especialidade Agente da Polícia Judiciária

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Segurança do Trabalho

TRT: confira salários para as vagas oferecidas

Os salários para as vagas no Tribunal Regional do Trabalho variam de acordo com cada cargo. No entanto, podemos destacar que as remunerações começam em pouco mais de R$ 8 mil e podem chegar a R$ 22 mil por mês.

Para uma visão mais clara, confira os salários iniciais e finais das vagas no Tribunal Regional do Trabalho para 2023, 2024 e 2025:

Analista Judiciário: Salário inicial de R$ 13.202,62 e final de R$ 19.823,62 em 2023. Em 2024, o salário inicial é de R$ 13.994,78, e o final é de R$ 21.013,03. Já em 2025, a remuneração inicial é de R$ 14.852,66, e a final é de R$ 22.301,14;





Técnico Judiciário: Salário inicial de R$ 8.046,84 e final de R$ 12.082,30 em 2023. Em 2024, o salário inicial é de R$ 8.529,67, e o final é de R$ 12.807,24. Já em 2025, a remuneração inicial é de R$ 9.052,54, e a final é de R$ 13.592,33.





Benefícios atraentes, além dos salários altos

Além do salário, os Analistas e Técnicos Judiciários do TRT recebem diversos benefícios, como auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica, auxílio-transporte, auxílio-farmácia, programa de formação do patrimônio do servidor público (Pasep), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), férias remuneradas, pagamento adicional por horas extras, intervalos diários, faltas justificadas e licença maternidade ou paternidade.

Requisitos para participar do concurso

Os requisitos para candidatura às vagas no Tribunal Regional do Trabalho variam de acordo com cada cargo. É fundamental conferir os critérios antes de se inscrever no concurso. Confira os pré-requisitos para candidatar-se para cada cargo:

Analista Judiciário – Setor Administrativo: Graduação em curso superior em qualquer área de formação, incluindo licenciatura plena;

Analista Judiciário – Setor Administrativo (Especialidade Contabilidade): Graduação em Contabilidade e registro no respectivo órgão de classe;

Analista Judiciário – Setor Judiciário: Graduação em Direito;

Analista Judiciário – Setor Judiciário (Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal): Graduação em Direito;

Analista Judiciário – Apoio (Especialidade Tecnologia da Informação): Graduação em Informática ou em qualquer outro curso superior, além de curso de pós-graduação na área de Informática;

Analista Judiciário – Apoio (Especialidade Medicina): Graduação em Medicina e registro no respectivo órgão de classe;

Técnico Judiciário – Setor Administrativo: Graduação superior em qualquer área de formação, incluindo licenciatura plena;

Técnico Judiciário – Setor Administrativo (Especialidade Agente da Polícia Judiciária): Graduação superior em qualquer área de formação, incluindo Licenciatura Plena, e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado (Especialidade Segurança do Trabalho): Graduação superior em qualquer área, mais curso técnico em Segurança do Trabalho ou especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, além de identificação e registro profissional das unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Inscrições para as vagas disponíveis

As inscrições para as vagas no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte ainda não estão abertas. De acordo com o edital do processo seletivo, o período de inscrição terá início na próxima semana.

Os interessados nas vagas poderão se inscrever no concurso entre às 10h do dia 16 de outubro de 2023 e às 23h59m do dia 8 de novembro de 2023.

As inscrições serão feitas no site da banca organizadora do concurso, a Fundação Carlos Chagas. Para os cargos de Analista Judiciário, a taxa de inscrição é de R$ 110, enquanto para os de Técnico Judiciário, é de R$ 90.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o concurso, acesse o site oficial da banca: https://www.fcc.org.br/fcc/.

