Aviso: ESTES segurados do INSS terão pagamentos suspensos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emite um alerta importante: é preciso conferir a lista de beneficiários que poderão ter seus pagamentos suspensos. Mas qual seria o motivo destas suspensões? E seriam temporárias ou definitivas?

Esta medida tem como objetivo principal evitar fraudes e pagamentos indevidos, garantindo que apenas aqueles que tem realmente este direito garantido possam recebam os benefícios propostos pelo INSS. A seguir, continue a ler para entender como proceder, caso seu benefício do INSS seja suspenso.

INSS pode suspender o pagamento destes beneficiários. Será que você está na lista?

INSS: como proceder se o seu pagamento for suspenso

Cerca de 17 milhões de beneficiários passarão pela prova de vida em 2023, um procedimento rotineiro, mas crucial.

Caso você seja um beneficiário do INSS, fique atento. De acordo com o procedimento atual, é possível que você receba uma notificação pelo aplicativo Meu INSS, que está disponível para sistemas Android e iOS. Além disso, a notificação também pode ocorrer por meio de uma ligação do número 135.

Após receber o aviso, você terá, aproximadamente, dois meses para concluir a prova de vida. Se não o fizer, o instituto iniciará procedimentos para tentar localizar você.

Caso as informações disponíveis sejam insuficientes, seu benefício será bloqueado após 30 dias, suspenso após 6 meses e cancelado posteriormente. Portanto, manter seus dados atualizados é fundamental para evitar cortes injustos.

Como saber se o pagamento será suspenso

A lista de beneficiários com benefícios suspensos está disponível no link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-diat-rppu/inss-n-10-de-5-de-outubro-de-2023-515094826 Se você tem restrições de locomoção, é possível solicitar uma visita técnica do instituto, ligando para o número 135.

Lembre-se, é essencial manter seus dados atualizados e fazer a prova de vida cumprindo o prazo estipulado pela instituição. O instituto está implementando rigorosas medidas para garantir a correta distribuição dos recursos.

Sendo assim, não é recomendável que você deixe para a última hora. O ideal é fazer a prova de vida, o quanto antes, evitando que possíveis imprevistos possam atrasar a sua realização.

Como verificar valores esquecidos do INSS

O Instituto está empenhado em proporcionar uma rede de proteção financeira sólida para seus beneficiários e acaba de emitir um comunicado fundamental a respeito disso, convocando todos a conferirem seus direitos.

Em primeiro lugar, é relevante salientar que muitos aposentados e pensionistas têm quantias esquecidas a receber. Estes valores se referem a depósitos que, por diversas razões, não foram efetuados de forma regular aos beneficiários da previdência.

Por exemplo, pense em alguém que teve sua aposentadoria ou pensão suspensa temporariamente. Neste caso, este contribuinte tem o direito de resgatar os valores ainda disponíveis em sua conta.

Em algumas situações, esses valores podem estar relacionados à Revisão da Vida Toda, um procedimento que ocorre quando um aposentado solicita um novo cálculo do benefício previdenciário. Isto significa que, para certos segurados que tiveram seus benefícios revistos e atualizados, novos valores podem estar à espera, muitas vezes esquecidos.

Portanto, se você suspeita que pode ter valores pendentes, é essencial que verifique sua situação através do aplicativo Meu INSS.

Para facilitar o processo, siga este passo a passo:

Acesse o aplicativo Meu INSS utilizando sua conta no Gov.br; Selecione a opção de pesquisa no aplicativo; Digite ‘revisão do artigo 29’; Se a mensagem ‘benefício revisto com crédito encaminhado à rede bancária’ aparecer, isso indica que você possui valores a serem recebidos em sua conta.

