Por mais que já esteja quase no fim do ano — milhões de brasileiros ainda estão aguardando a restituição do Imposto de Renda 2023. Os motivos são distintos. Desde atraso na declaração do IR 2023 ao cronograma de pagamentos. Para este mês de outubro terá uma nova remessa de repasses para os contribuintes brasileiros. Veja abaixo todos os detalhes e quem tem direito aos repasses da Receita Federal neste mês de outubro.

Receita Federal novo LOTE de restituição será pago em outubro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Receita Federal anuncia grande novidade

A Receita Federal alertou os brasileiros que estão aguardando as restituições do IR acerca dos saques referentes ao quinto lote. Lembrando que os recursos serão destinados aos repasses que haviam sido retidos na malha fina.

Logo após isso — os contribuintes que regularizaram a situação tiveram acesso ao montante. Haja vista que serão pagos neste mês de outubro parte deles.

De acordo com o Fisco — mais de 400 mil pessoas ainda serão notificadas quanto as autorizações referentes aos repasses dos recursos. Haja vista que se baseiam aos brasileiros que estão aguardando a restituição do imposto de renda.

Lembrando que erros na declaração causaram o atraso dos repasses para alguns brasileiros. Qualquer incongruência deve ser eslcarecida através do sistema de suporte eletrônico — do e-CAC.

Portanto — aos que caíram na malha fina ou pretendem obterem informações referentes aos valores e cronograma de pagamentos precisam realizar a consulta da restituição do IR 2023.

Como consultar a restituição do IR?

Para consultar a restituição do IR e averiguar possíveis falhas no processamento de dados e evitar possíveis falhas é bem simples. O brasileiro precisa acessar o sistema da Receita Federal a fim de conseguir obter mais informações acerca dos repasses.

Entre no site da Receita Federal através do e-CAC;

Clique na opção de “Minha Declaração de IR”;

Clique em “Extrato de DIRPF”;

Clique em “Processamento”;

Clique em “Inconsistência de Malha”.

Pronto! É possível verificar as informações referentes ao processamento de dados da Malha Fina. O intuito é verificar o porquê o processo parou ou necessitou ser repetida.

Além disso, é necessário ir na “Caixa Postal” presente dentro do site do e-CAC e a partir disso, conseguir obter o máximo possível de informações referentes à restituição do IR.

Portanto — tudo indica que até o fim do mês os demais contribuintes irão receber os recursos destinados ao repasse da restituição do IR. Qualquer dúvida é importante entrar em contato com o contador de confiança ou diretamente com a Receita Federal para evitar problemas mais graves.

