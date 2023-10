Nem perca tempo: PIORES pontos turísticos; o último é impressionante

Todos os anos milhões de famílias planejam suas respectivas viagens. Entretanto, nem sempre acabam escolhendo os melhores destinos. Existem alguns fatores que acarretam em uma má escolha do destino final. Para evitar isso — veja nossa lista com os piores pontos turísticos que uma pessoa pode querer viajar.

Estes são os piores pontos turísticos do mundo

Os pontos turísticos abaixo foram classificados por turistas que já rodaram os quatro cantos do mundo. Existem lugares muito famosos que ao serem visitados por turistas se tornaram um verdadeiro lar dos horrores!

Calçada da Fama: a Calçada da Fama de Hollywood, situada nos Estados Unidos — é um dos lugares mais chamativos da região. Isso tudo porque grandes astros dos filmes já pisaram neste local. O grande problema é que os turistas afirmam que por mais que seja um lugar histórico — as experiências não são tão boas. Com um ambiente sujo, perigoso e precário.

Grand Bazaar: situado na Turquia, é um dos maiores mercados do mundo. Sendo até mesmo um dos mais antigos. Está classificado como um dos piores pontos turísticos do mundo em razão da sua localização distante do aeroporto e a falta de segurança na região.

Taj Mahal: situado na Índia, é um dos pontos turísticos de maior renome mundial. Haja vista que devido a expansão cultural, se tornou o desejo de muitos visitarem este lugar. Entretanto, foi classificado como algo ruim por muitos visitantes em razão de ser uma viagem muito longa e ter proporcionado aos turistas experiências muito negativas.

Como escolher um bom lugar para viajar?

Todos os destinos turísticos são bons. Entretanto, dependendo do perfil de pessoa pode ser uma experiência não tão agradável. Portanto, para escolher um bom lugar para viajar é necessário entender o tipo de pessoa. Isto é — o perfil adaptativo de cada um.

Pessoas mais tranquilas precisam optar por lugares mais calmos. Pessoas que já são mais extrovertidas — precisam optar por lugares que se adequem ao seu jeito de ser.

É válido ressaltar que a escolha de um bom lugar para viajar acaba sendo algo muito mais pessoal. Levando em consideração que existem inúmeros pontos turísticos, para todo tipo de pessoa e personalidade. Logo, não é possível classificar com precisão os melhores ou piores. Haja vista que tudo irá depender do tipo de cada pessoa.

Portanto, durante a escolha da próxima viagem é importante ficar atento a estes requisitos para evitar cair em algum desses lugares paradisíacos que muitos sequer querem entrar.

