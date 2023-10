Novo empréstimo RÁPIDO da Caixa anima os clientes, veja como pedir

Há momentos em que as finanças acabam ficando apertadas, para resolver isso, a melhor opção na maioria dos casos é a realização de um empréstimo, principalmente, se as pendências forem relacionadas a cartões de crédito, onde os juros costumam ser altíssimos. Todavia, os processos para obter crédito, em alguns bancos, é bem difícil, mas pensando nisso, a Caixa Econômica lançou uma possibilidade que é bastante rápida e pode garantir dinheiro na hora, entenda.

Saiba como funciona o novo empréstimo da Caixa com liberação imediata | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como conseguir um empréstimo rápido?

Na maioria dos empréstimos, o processo de análise costuma demorar um pouco, caso seja às vésperas de um feriado ou do final de semana, a situação fica ainda mais complicada. Contudo, o Penhor Caixa possibilita a realização de empréstimos com bastante agilidade.

O produto foi desenvolvido pela Caixa e oferece uma excelente maneira de ajudar quem precisa de dinheiro rapidamente. Basicamente, o cliente leva um item valioso até o Banco e usa ele como garantia que irá pagar o valor em questão.

Caso o cliente acabe não pagando sua dívida, o objeto passa a ser do banco e posteriormente, é leiloado para quitar a dívida que o cliente fez e não conseguiu honrar.

Quais as vantagens deste método?

As vantagens do método vai bem além de sua agilidade, sendo isso, apenas um ponto positivo. Outro destaque, é que não realiza-se uma análise cadastral, para ficar ainda melhor, o valor que o usuário pode conseguir, é de até 100% o valor do objeto penhorado.

Além disso, há uma grande lista de bens que são aceitos nesta modalidade, a saber:

Relógios de valor;

Joias;

Prataria;

Canetas de valor.

Lembrando que todos os itens, ainda precisam passar por uma avaliação de um especialista do banco, para confirmar qual o seu valor de mercado.

Como solicitar este empréstimo?

O primeiro passo é escolher o item que possui um bom valor de mercado e que seja compatível com o valor que deseja conseguir emprestado. Por exemplo, caso precise de R$ 40 mil, precisa levar um item que tenha o mesmo valor de mercado ou maior. Feito isso, basta levar até uma agência e aguardar a análise e ao ser aprovada, é a hora de apenas ir receber o valor.

Para obter mais informações, é possível entrar em contato com o banco, pelo número 0800 726 0101. Ou então, pelo WhatsApp 0800 104 0 104, lembrando que o perfil oficial possui um selo de verificação, cuidado para não cair em golpes.

Mas para levar os itens, sempre será em uma Agência do banco, o endereço pode ser encontrado no site oficial.

