Dá para pedir pelo celular: 2ª via do cartão do CPF

A revolução tecnológica simplificou desde tarefas cotidianas, como pagamento de contas via aplicativo dos bancos, quanto tarefas mais burocráticas, como a solicitação de segunda via co cartão do CPF.

Ter os documentos extraviados costuma ser uma dor de cabeça que ninguém deseja passar, principalmente, pela burocracia na solicitação de uma segunda via de cada documento.

Mas você sabia que é possível fazer este requerimento de CPF, de forma gratuita, utilizando apenas o seu celular? De forma prática e rápida, é possível obter o documento de identificação.

A seguir, confira um passo a passo detalhado sobre este processo de solicitação, sem custos, diretamente do seu smartphone. Continue lendo para descobrir como proceder.

Confira um passo a passo para solicitar segunda via do cartão do CPF através do seu celular/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Segunda via do CPF: como solicitar pelo celular

O Cadastro de Pessoas Físicas, ou CPF, mais do que um mero número, é a identificação fundamental perante a Receita Federal do Brasil. Neste mundo digital, ele é tão valioso quanto uma impressão digital, sendo crucial em diversas situações.

Felizmente, o método de obtenção do Cartão de CPF evoluiu consideravelmente. O obsoleto cartão de plástico azul, caro e frágil, ficou no passado. Agora, em questão de minutos, é possível adquirir uma nova versão de maneira prática, segura e, o melhor de tudo, sem custos.

CPF: passo a passo para solicitar sem bucrocracia

Duas versões do documento estão disponíveis para atender às suas preferências: o CPF Digital, versão eletrônica do documento, ou a versão em PDF, ideal para quem gosta de manter uma cópia impressa.

Ambas podem ser adquiridas através do aplicativo CPF Digital ou do site oficial da Receita Federal. E o melhor é que você não precisa sair de casa para resolver esta questão, aparentemente, burocrática.

Para tornar o processo ainda mais claro, abaixo estão os passos para obter a segunda via do seu documento de identificação pelo celular:

Acesse o site da Receita Federal ou faça o download do aplicativo CPF Digital; Complete os campos obrigatórios com suas informações pessoais, incluindo o número de CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e, se aplicável, o título de eleitor; Após preencher os dados, clique em “Enviar” e siga as instruções de verificação de segurança (CAPTCHA); Se necessário, forneça os primeiros 10 dígitos do recibo da sua última declaração de imposto de renda; Conclua o processo e pronto! Seu novo Cartão de CPF estará disponível para download ou impressão.

É importante ressaltar que a nova versão do documento inclui um QR Code para garantir a autenticidade do documento. Se preferir, você pode plastificar o cartão para maior durabilidade.

Como recuperar seu número do documento?

E se você perdeu o número do seu documento? Não se preocupe, há maneiras de recuperar seu número de identificação em plataformas online ou em outros documentos oficiais onde esta informação possa estar registrada.

