Em uma era digital, nossos dados pessoais estão constantemente sob ameaça. Recentemente, um ataque cibernético massivo expôs o CPF de mais de 223 milhões de brasileiros. Esse cenário gera grande preocupação e frequentemente levanta a questão sobre a possibilidade de ser pedir um novo número do documento. A seguir, entenda em quais situações você pode, ou não, mudar o seu CPF.

Quer MUDAR o número do CPF? Descubra se isso é possível. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Documentação renovada

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é indiscutivelmente um elemento essencial na vida dos brasileiros. Além de conter informações como data de nascimento e cidade de origem, o CPF define o status de cada cidadão junto à Receita Federal.

O simples fato é que, sem um CPF, praticamente somos inexistentes no sistema. Com esse pensamento em mente, a pergunta que muitos inusitadamente fazem é: é possível alterar o número do CPF? Saiba a resposta, logo a seguir.

Afinal, por que alguém mudaria o número do CPF?

Esse cenário gera grande preocupação, já que criminosos podem utilizar CPFs para abrir contas, contratar serviços e até criar empresas fraudulentas em nome das vítimas.

No entanto, é importante refletir: e se as pessoas pudessem alterar seus CPFs sempre que tivessem dívidas? Que consequências isso traria? Saiba mais detalhes sobre esta questão, logo abaixo.

A (possível) alteração do seu CPF

A resposta é sim, podemos ter um novo documento de CPF e, consequentemente, com um novo número do documento, mas com algumas ressalvas. O sistema judiciário brasileiro já reconheceu que, em casos de fraude perpetrada por terceiros, é viável o cancelamento do CPF original e a emissão de um novo número.

Em um caso julgado pela 6ª Turma do TRF/1ª Região, determinou-se que o CPF de uma cidadã fosse modificado após seu número ter sido indevidamente utilizado na abertura de uma empresa.

O então desembargador Kassio Nunes Marques, que posteriormente se tornou Ministro do Supremo Tribunal Federal, baseou sua decisão em precedentes, afirmando que, em situações de fraude, é legítimo cancelar o CPF original e emitir um novo.

A perspectiva da Receita Federal

Por outro lado, a Receita Federal mantém uma postura contrária. De acordo com o órgão, cada cidadão tem direito a apenas uma inscrição de CPF, considerada permanente e inalterável.

Sendo assim, para aqueles que desejam alterar o número devido a fraudes, a solução adequada é recorrer ao sistema judicial e provar que seus dados foram utilizados de maneira inadequada por terceiros.

E se a motivação for evitar dívidas?

A resposta é direta e quase óbvia: não, não será possível mudar seu documento nessas condições. O CPF é único e tem o propósito de identificar os contribuintes.

Tentar modificar esse número como uma maneira de fugir de compromissos financeiros é considerado fraude e pode resultar em sérias consequências legais.

Para quem enfrenta problemas de dívidas, a medida correta e ideal envolve buscar orientação especializada, seja por meio de advogados, consultores financeiros ou instituições de apoio.

Conclusão

Apesar das crescentes preocupações com a segurança digital e a exposição de dados pessoais, é fundamental agir de acordo com a legalidade. O CPF, por ser um documento de extrema importância na vida dos brasileiros, envolve uma série de procedimentos e cuidados quando se trata de alterações.

Desta forma, em situações de fraude, o caminho a seguir é buscar amparo na esfera judicial, sempre mantendo a ética e a honestidade como princípios fundamentais.

