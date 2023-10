Bolsa Família desbloqueado: veja quem terá este direito em outubro

Em comunicado recente, o governo federal informou que uma lista com os nomes das famílias que tiveram seus benefícios do Bolsa Família restaurados neste mês foi anunciada, e muitos beneficiários já receberam notificações via aplicativo oficial do programa. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba quando você poderá receber.

Governo federal informa que uma lista com os nomes das famílias que tiveram seus benefícios do Bolsa Família restaurados neste mês foi anunciada. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício será liberado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) tem desbloqueado contas de beneficiários do Bolsa Família em outubro, trazendo alívio para as famílias que viram seus pagamentos interrompidos.

O governo federal liberou uma lista com os nomes das famílias que tiveram seus benefícios restaurados neste mês, e muitos deles já receberam notificações via aplicativo oficial do programa. Continue lendo, a seguir, e saiba quando você poderá receber.

Leia mais: Bolsa Família 2023: quem recebe tem direito a mais benefícios?

Entenda os motivos dos bloqueios do benefício

O bloqueio dos pagamentos do Bolsa Família geralmente ocorre quando há a necessidade de verificar as informações cadastrais no Cadastro Único (CadÚnico) e são encontradas informações desatualizadas ou irregulares.

Quando isso acontece, as contas dos beneficiários são bloqueadas, e eles são orientados a procurar um centro de atendimento do CadÚnico para atualizar seus dados.

Beneficiários recebem em dobro este mês

No entanto, há boas notícias para aqueles que tiveram seus pagamentos bloqueados e seguiram as orientações para atualizar seus cadastros. Além do benefício deste mês, eles também terão direito às parcelas retroativas do programa social, que foram suspensas durante a verificação cadastral.

Isso significa que, se o seu benefício foi bloqueado em junho, por exemplo, e agora foi desbloqueado, você receberá um pagamento integral de R$ 2.400, equivalente a quatro meses de benefício (R$ 600 por mês).

O Responsável Família/Legal tem até 60 dias após o bloqueio para se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência e efetuar a atualização.

Cronograma de pagamentos retroativos do Bolsa Família

Os pagamentos retroativos do Bolsa Família podem ser realizados em até 90 dias, mas algumas famílias poderão receber nas seguintes datas neste mês:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Como realizar o saque?

O saque dos valores pode ser efetuado pelo Caixa Tem ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal mais próxima da residência do beneficiário do auxílio social do governo.

Isso permite que as famílias acessem os valores retroativos de forma prática e rápida, garantindo o suporte necessário durante esse período desafiador.

Leia também: Bolsa Família 2023: quem recebe tem direito a mais benefícios?