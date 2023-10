O seguro-desemprego permanece sendo um importante benefício da Seguridade Social destinado a amparar trabalhadores formais que se encontram desempregados por demissão sem justa causa. Esse programa proporciona estabilidade financeira dos trabalhadores durante o período em que buscam uma nova colocação no mercado de trabalho. Mas qual o valor mínimo que o beneficiário pode receber? Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Seguro-desemprego 2023: descubra qual é o valor atualizado. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O quanto você pode receber

Trabalhadores formais dispensados sem justa causa têm garantido o direito ao seguro-desemprego, um benefício temporário da Seguridade Social que visa fornecer auxílio financeiro enquanto buscam nova colocação no mercado de trabalho.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre como funciona o benefício, quem tem direito a ele e como solicitá-lo de forma prática e rápida.

Entendendo o seguro-desemprego

Esse benefício é concedido após o término do vínculo empregatício, em um período variando de três a cinco meses. As parcelas pagas oscilam entre o valor do salário mínimo (atualmente R$ 1.320) e R$ 2.230,97, dependendo do salário anterior do trabalhador.

Quem pode pedir o seguro-desemprego?

Trabalhadores formais demitidos sem justa causa têm direito ao seguro-desemprego. Além disso, aqueles com o contrato de trabalho suspenso para participar de cursos ou qualificações oferecidos pela empresa em que trabalham também podem solicitar esse benefício.

Qual é o valor em 2023?

Conforme mencionamos mais acima, o valor do seguro-desemprego segue o salário mínimo vigente. Em maio, ocorreu o último reajuste deste ano, fixando o valor do seguro-desemprego em R$ 1.320.

Como solicitar o seguro-desemprego?

A solicitação do seguro-desemprego pode ser realizada remotamente, sem a necessidade de comparecer a unidades de atendimento presencial.

No entanto, é importante observar o prazo, pois a solicitação deve ser feita de 7 a até 120 dias após a data de dispensa. Os trabalhadores podem fazer a solicitação das seguintes maneiras:

Aplicativo da carteira de trabalho digital : Baixando o aplicativo em seus dispositivos móveis.

: Baixando o aplicativo em seus dispositivos móveis. Internet : A solicitação do Seguro-Desemprego está destacada na página de entrada do site.

: A solicitação do Seguro-Desemprego está destacada na página de entrada do site. Telefones das Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo telefone nº 158.

Documentação exigida

Para solicitar o seguro-desemprego, é necessário apresentar o Requerimento do Seguro-Desemprego, que o trabalhador recebe do empregador no momento da dispensa sem justa causa, além do CPF.

Para consultar o andamento do seguro-desemprego, o trabalhador pode acompanhar a liberação do benefício pelo Portal Gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. É possível verificar o valor, o número de parcelas e as datas de liberação do benefício.

Número de parcelas a receber

O número de parcelas do seguro-desemprego varia: três parcelas para quem exerceu atividade por até seis meses, quatro parcelas para quem trabalhou por 12 meses e cinco parcelas para aqueles que tiveram uma jornada de 24 meses.

