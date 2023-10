Quem tem CARTÃO ELO está dando pulos de alegria; entenda

As várias bandeiras de cartão existentes no mercado brasileiro atualmente buscam, através de promoções, serviços e vantagens exclusivas, estreitar a relação e melhorar a experiência do cliente. Com este exato pensamento, o cartão Elo está oferecendo benefícios imperdíveis até o final deste ano para seus clientes, com possibilidade de grandes descontos nas lojas mais populares do país. Confira em detalhes, a seguir.

Cartão Elo oferece benefícios imperdíveis até o final deste ano para seus clientes, com possibilidade de grandes descontos nas lojas mais populares do país. — Foto: Divulgação / Elo

Economia e grana extra

Se você tem em mãos um Cartão Elo, prepare-se para descobrir um universo de economia e vantagens exclusivas.

Podendo ser chamado de “Cartão Elo Benefícios”, exploraremos, na leitura a seguir, as fabulosas oportunidades de economizar e os privilégios que aguardam por você.

Cartão Elo Benefícios: descontos exclusivos aguardam Você!

Estas ofertas excepcionais permanecem ativas até o final deste ano, então não deixe escapar essa oportunidade única!



1. Sandálias Havaianas

Se você curte as icônicas Havaianas, temos ótimas notícias para você! Com seu Cartão Elo, você tem direito a um desconto de 10% nas compras efetuadas no site da Havaianas, e, além disso, usufrui do frete gratuito. Renove seu estoque de chinelos e sandálias com preços mais acessíveis.

2. Joalheria Pandora

Se a joalheria Pandora é a sua preferência, o Cartão Elo também reserva algo especial para você. Ao empregar seu Elo na página de ofertas da Pandora, você receberá um reembolso de 2,5%. Isso implica que parte do valor gasto retorna para o seu bolso. É como adquirir joias com um desconto adicional!

3. Produtos Oakley

Aos entusiastas dos óculos de sol Oakley, o Cartão Elo oferece um generoso desconto de 20% nos óculos disponíveis no site oficial da Oakley. Proteja seus olhos com estilo e economia ao utilizar o seu Cartão Elo.

4. Site AliExpress

Se você aprecia compras online, o Cartão Elo torna essa experiência ainda mais atrativa. Com o seu Cartão Elo, você tem direito a um desconto de R$ 15 nas compras acima de R$ 20 no site do AliExpress. Além disso, você receberá um reembolso de 4% em suas compras. Trata-se de uma economia dupla que vale a pena aproveitar!

Agora, você deve estar se questionando sobre como acessar esses benefícios incríveis. É descomplicado! Siga este guia simples:

Acesse o site de benefícios Elo na Cuponeria. Cadastre-se com o seu Cartão Elo. Escolha o cupom da marca desejada, seja Havaianas, Pandora, Oakley ou AliExpress. Pronto! Utilize o seu Elo para efetuar a compra e desfrutar do benefício.

App da Elo

Lembre-se de que você também poderá acessar a plataforma Cuponeria através do aplicativo da Elo, disponível para Android e iOS. Não deixe de conferir as ofertas mencionadas e os cartões que se qualificam para cada uma delas por meio dos links fornecidos.

Aproveite ao máximo o seu Cartão Elo e desfrute de economias extraordinárias enquanto realiza compras em suas marcas prediletas. Esses benefícios permanecerão disponíveis apenas até o fim de 2023, então não perca tempo e inicie sua economia hoje mesmo!

