No universo da web, virou rotina termos que lidar com posts onde são compartilhados conteúdos de intolerância, preconceito e pouca empatia com o próximo. Diante disso, é compreensível que certas pessoas busquem mais privacidade com o que postam em suas redes sociais e até mesmo para qual tipo de “público” tal intimidade pode ser vista. Saiba, logo abaixo, como restringir seu conteúdo de pessoas não muito bem-vindas ao seu Instagram.

Fuja dos STALKERS e bloqueie conteúdos selecionados no Instagram. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sua privacidade em primeiro lugar

Uma das plataformas mais populares na era digital quando pensamos em redes sociais é o Instagram, um aplicativo que permite aos usuários compartilhar suas fotos e interagir com as postagens de outras pessoas.

No entanto, o que fazer quando essas interações online se tornam desconfortáveis ou mesmo representam riscos para os usuários? Continue a leitura, logo a seguir, e saiba como colocar sua privacidade em primeiro lugar, a fim de garantir sua segurança e usufruir plenamente da rede.

Revelações sobre o bloqueio do Instagram

Muitas vezes, para evitar situações de perigo iminente ou desconforto, é praticamente inevitável recorrer à funcionalidade de bloqueio dentro do Instagram. Antes de usar essa opção, porém, é importante entender alguns pontos-chave:

Você não verá mais os posts da pessoa bloqueada, nem ela verá os seus. Isso significa que a visibilidade mútua é eliminada.

Isso significa que a visibilidade mútua é eliminada. A comunicação direta entre ambas as partes é interrompida. Não será mais possível trocar mensagens pelo Direct ou qualquer outra forma de comunicação.

Não será mais possível trocar mensagens pelo Direct ou qualquer outra forma de comunicação. A pessoa bloqueada receberá uma notificação de que foi bloqueada. Portanto, ela ficará ciente dessa ação.

Portanto, ela ficará ciente dessa ação. Ambos deixarão de se seguir automaticamente. Qualquer vínculo de seguidor é rompido.

Qualquer vínculo de seguidor é rompido. Você tem a liberdade de desbloquear a pessoa a qualquer momento. A decisão de desfazer o bloqueio é sua.

A decisão de desfazer o bloqueio é sua. Você pode bloquear quantos usuários desejar, sem limitações específicas. Não há restrições quanto ao número de bloqueios que você pode realizar.

Essas são apenas algumas informações relevantes a considerar antes de bloquear alguém no Instagram. Tenha em mente que o bloqueio pode acabar gerando conflitos, por isso, é fundamental utilizar essa funcionalidade apenas quando houver uma necessidade real de proteção ou para evitar a exposição a conteúdos prejudiciais. Em ambos os casos, o objetivo principal é salvaguardar sua segurança cibernética.

Os detalhes por trás do bloqueio

Primeiramente, se você ainda não possui uma conta no Instagram, é possível baixar o aplicativo no link fornecido para dispositivos Android ou iOS, de acordo com o sistema operacional do seu celular.

A plataforma oferece diversas opções de bloqueio, cada uma com características específicas, conforme mostraremos a seguir.

1. Silenciar perfil

Esta função permite que você pare de ver o conteúdo de um usuário de forma mais sutil, sem a necessidade de bloqueá-lo formalmente. Se um amigo ou conhecido posta conteúdos que o incomodam, você pode selecionar essa opção.



Assim, as publicações dele não serão mais exibidas no seu feed, mas vocês ainda poderão manter contato, enviar mensagens diretas, acessar o perfil um do outro, curtir e comentar as postagens.

2. Deixar de seguir e colocar a conta em modo privado

Outra alternativa é simplesmente deixar de seguir a pessoa. Isso significa que você não receberá mais as postagens dela no seu feed, mas ela ainda poderá enviar mensagens diretas para você e interagir com suas postagens.

3. Bloqueio de nível leve

Essa modalidade restringe o acesso do usuário bloqueado apenas às suas publicações, permitindo que ele entre em contato por meio de mensagens diretas.

4. Bloqueio 100%

Escolhendo esta opção, a sua interação com a outra pessoa é totalmente interrompida. Ele não terá mais acesso às suas publicações e não poderá enviar mensagens diretas. Esse bloqueio pode ser temporário ou permanente, dependendo da sua preferência.

Leia também: WhatsApp e Instagram ganham nova IA; veja como vai funcionar