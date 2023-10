Requisitos para receber R$ 1.420 em outubro do governo federal

Este mês, o Bolsa Família retorna com novidades que beneficiarão as famílias inscritas no programa do governo federal. Agora, os beneficiários poderão contar com um auxílio financeiro de R$ 600 e, neste mês, um valor adicional, que tem gerado expectativas positivas.

No próximo dia 18, quarta-feira, as famílias com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 1 serão contempladas com o pagamento do Bolsa Família. A seguir, continue lendo e veja o calendário completo de pagamento para todo o mês.

Será que você está na lista de quem pode receber R$1420 do governo federal em outubro? / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família: programa atende mais de 21 milhões de famílias

Vale ressaltar que, se sua família for composta por, pelo menos, 10 pessoas, o valor a receber será ainda maior. O programa disponibiliza R$ 142 por indivíduo, o que significa que famílias numerosas poderão receber um montante de até R$ 1.420.

Criado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do governo e tem como objetivo proporcionar alívio financeiro aos mais necessitados. Este suporte financeiro desempenha um papel fundamental no combate à fome e na busca pela redução da desigualdade social no Brasil.

Atualmente, o Bolsa Família atenda mais de 21 milhões de famílias brasileiras. De acordo com informações do governo federal, o valor total, transferido aos 5.570 municípios, soma R$ 14,25 bilhões.

Além dos valores do Bolsa Família, o Auxílio Gás, no valor de R$108, vai atender mais de 5 milhões de famílias. Os repasses do Auxílio Gás seguem o mesmo calendário de pagamento do Bolsa Família.

Leia mais: Bolsa Família 2023: quem recebe tem direito a mais benefícios?

Como receber os valores:

Para garantir o recebimento do benefício, é fundamental que as famílias mantenham seus cadastros atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e estejam em conformidade com as diretrizes atuais do programa. Entre essas diretrizes, destacam-se:

Ter uma renda per capita de no máximo R$ 218; Para filhos inscritos no programa, menores de 6 anos, é obrigatório manter a caderneta de vacinação em dia; Adolescentes beneficiados devem estar com a matrícula em dia, em qualquer instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Gestantes e lactantes devem manter o pré-natal em dia, e seguir um acompanhamento nutricional constante.

Calendário de pagamento para o mês de outubro:

Confira o cronograma de pagamentos atualizado, de acordo com o número final do NIS:

Final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Final 2: 19 de outubro;

Final 3: 20 de outubro;

Final 4: 23 de outubro;

Final 5: 24 de outubro;

Final 6: 25 de outubro;

Final 7: 26 de outubro;

Final 8: 27 de outubro;

Final 9: 30 de outubro;

Final 0: 31 de outubro.

Agora, os beneficiários do Bolsa Família têm uma oportunidade valiosa de garantir um suporte financeiro adicional, desde que atendam às condições estabelecidas.

É importante estar atento ao calendário de pagamentos e manter os requisitos em dia para assegurar o recebimento dos benefícios.

Leia mais: 13º do Bolsa Família: governo liberou as datas? Veja quando cai