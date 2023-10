Onde antecipar o 13º salário em 2023? Confira

Antecipar o 13º salário pode ser uma alternativa valiosa para atender a necessidades financeiras imediatas de muitas pessoas, seja para brasileiros que buscam quitar dívidas acumuladas ou aqueles que tem pressa em custear algum projeto, pessoal ou profissional, mas que não possuem condições financeiras para arcar com tais gastos. No entanto, ao solicitar este tipo de modalidade, especialistas recomendam cautela. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a melhor maneira de solicitar a antecipação, assim como os prós e os contras deste recurso.

Conheça todos os detalhes sobre a antecipação do 13º salário, incluindo as melhores instituições para solicitar este recurso. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro antes do tempo

Muitas pessoas buscam instituições financeiras que antecipam o seu décimo terceiro salário, no intuito de aliviar seu orçamento, sanar dívidas ou até mesmo colocar em prática algum projeto antigo.

Atualmente, buscar bancos e financeiras especializadas é uma forma prática de conseguir um empréstimo sem tanta burocracia.

No entanto, além de saber quais instituições oferecem esse tipo de crédito, é fundamental compreender os prós e os contras da operação, para avaliar se essa é realmente a melhor opção para o momento. Para saber todos os detalhes necessários, siga a leitura abaixo.

A solução para as necessidades financeiras

Esse recurso nada mais é, do que um adiantamento que permite ao trabalhador receber o valor do décimo terceiro na hora, sem precisar esperar o fim do ano, quando as empresas efetuam o pagamento do benefício em duas parcelas, em novembro e dezembro.

No entanto, é importante ressaltar que essa modalidade funciona como um empréstimo comum, e, portanto, são aplicados juros e tarifas ao consumidor.

Principais bancos que oferecem a antecipação

Algumas das instituições financeiras que oferecem a antecipação do décimo terceiro salário incluem:

Caixa Econômica : Oferece limite de crédito que varia de R$500 a R$20.000, com juros pré-fixados.

: Oferece limite de crédito que varia de R$500 a R$20.000, com juros pré-fixados. Bradesco : Possibilita a antecipação de até 100% do décimo terceiro, com valores de crédito que variam de R$200 a R$50.000.

: Possibilita a antecipação de até 100% do décimo terceiro, com valores de crédito que variam de R$200 a R$50.000. Itaú : A contratação pode ser feita de maneira simples e rápida pelo aplicativo, com taxas de juros reduzidas e dinheiro disponibilizado na hora.

: A contratação pode ser feita de maneira simples e rápida pelo aplicativo, com taxas de juros reduzidas e dinheiro disponibilizado na hora. Santander : Libera até 100% do valor do décimo terceiro.

: Libera até 100% do valor do décimo terceiro. Banco do Brasil: Antecipa até 80% do valor do décimo terceiro, com limite máximo de R$20.000 e liberação imediata dos fundos.

Vale a pena antecipar o 13º salário?

Para determinar se a antecipação do décimo terceiro é uma escolha vantajosa, é fundamental realizar simulações e analisar atentamente as propostas de crédito, levando em consideração a taxa de juros do crédito e o custo efetivo total (CET) da operação.

Além disso, é importante considerar que, geralmente, o décimo terceiro é destinado às festas de fim de ano e ao pagamento de despesas do ano seguinte, como IPVA, IPTU, rematrícula e material escolar, entre outros custos típicos do início do ano.

Antecipar esse valor para lidar com imprevistos pode resultar na falta de recursos mais tarde, levando a um novo empréstimo. No entanto, a antecipação do décimo terceiro continua sendo uma alternativa de crédito viável para quem precisa de dinheiro de forma rápida, sem muita burocracia.

Quem pode pedir a antecipação do 13º salário?

A antecipação do décimo terceiro pode ser solicitada por aposentados ou pensionistas do INSS, bem como por trabalhadores com carteira assinada, tanto em empresas públicas quanto privadas.

Cada instituição financeira tem suas próprias regras e condições para concessão de crédito, tornando essencial verificar as condições específicas de cada uma, incluindo o limite de valor para empréstimo, as taxas de juros e o prazo para a disponibilidade do dinheiro na conta.

Como solicitar a antecipação?

O processo para solicitar o adiantamento do décimo terceiro salário pode ser realizado presencialmente, online (por meio de sites ou aplicativos) ou até mesmo em postos de autoatendimento bancário.

Para correntistas de instituições financeiras, a contratação pode ser realizada pelo celular, por meio do aplicativo, onde basta procurar a opção “antecipação de 13º” e seguir os passos indicados.

Principais cuidados ao antecipar o 13º salário

Assim como em qualquer empréstimo, é fundamental tomar precauções antes de contratar a antecipação do décimo terceiro. Alguns dos principais cuidados incluem:

Considerar a taxa de juros e o custo efetivo total do empréstimo.

Ficar atento a fraudes e golpes, pesquisando informações sobre as instituições financeiras antes de assinar qualquer contrato.

Evitar transferir dinheiro antecipadamente para ter acesso a empréstimo.

Lembrar que o pagamento do crédito será feito em parcela única.

A antecipação do décimo terceiro pode ser uma alternativa valiosa para atender a necessidades financeiras imediatas. No entanto, é fundamental realizar uma análise detalhada das condições oferecidas por diferentes instituições antes de tomar uma decisão.

