Casas na Itália podem ser compradas por 1 euro; veja como

Casas que custam apenas 1 euro viraram febre entre turistas estrangeiros que viram na oportunidade um ótimo negócio. — Foto: Reprodução

Sua chance de morar no exterior

As casas de um euro na Itália têm ganhado destaque nos últimos anos, tanto no território italiano quanto no exterior. Mas, afinal, por que a Itália está vendendo tantas propriedades por esse valor simbólico?

Continue a leitura, logo a seguir, e entenda o que está por trás da iniciativa de diversas cidades italianas ao longo dos últimos anos.

Casas de 1 euro e o combate ao despovoamento na Itália

A resposta a pergunta sobre a origem da campanha de casas a preços extremamente acessíveis estána estratégia adotada por vários municípios italianos para combater o despovoamento de suas aldeias. Nesse processo, o proprietário do imóvel cede a casa à administração local, que posteriormente a coloca à venda pelo preço simbólico de 1 euro.

No entanto, o comprador assume o compromisso de realizar reformas e restaurações no imóvel dentro de um prazo determinado. É fundamental estar ciente da necessidade de obras de restauração, visto que as casas disponibilizadas para venda frequentemente se encontram em estado de abandono ou deterioração. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Quem pode comprar uma casa de 1 euro na Itália?

Uma pergunta recorrente é se estrangeiros têm a possibilidade de comprar casas de 1 euro em solo italiano. A resposta é sim, porém, existem algumas considerações importantes.

Um cidadão estrangeiro pode adquirir uma dessas casas desde que possua um código tributário italiano, uma exigência decorrente da necessidade de pagamento de impostos.

O código tributário é emitido pela Receita Federal italiana e funciona como a identificação do indivíduo nas relações com órgãos e administrações públicas italianas. A obtenção desse documento também é possível no exterior, tanto para italianos quanto para estrangeiros, mediante solicitação nas repartições consulares.

Entenda o processo de aquisição de casas por 1 euro na Itália

O processo de compra de uma casa por 1 euro na Itália envolve diversas etapas. Inicialmente, o interessado deve entrar em contato diretamente com a administração local do município que oferece essa iniciativa.

Em alguns casos, é necessário manifestar o interesse por escrito ou preencher um formulário de candidatura, geralmente disponível no site da prefeitura.

Custos adicionais e prazos de reforma

A aquisição de uma casa por 1 euro na Itália pode parecer tentadora, mas é importante estar ciente de que existem custos adicionais a serem considerados. Além disso, é fundamental respeitar um prazo para iniciar as obras de reforma. Na maioria dos casos, os compradores precisam levar em conta:

A necessidade de concluir as obras de renovação e reavaliação do imóvel, o que normalmente deve ocorrer em até 365 dias após a compra, com um custo que pode variar entre 20 e 25 mil euros;

A obrigação de arcar com emolumentos notariais para registro, transferência e registro do imóvel;

A necessidade de iniciar as obras dentro de dois meses após a obtenção de todas as licenças necessárias.

Subsídios para reforma da casa comprada

A boa notícia é que o governo italiano oferece diversos incentivos e subsídios para a reforma de casas adquiridas por 1 euro. Entre esses benefícios, destacam-se:

Bônus de renovação : Nesse caso, é estabelecido um orçamento máximo para os gastos com a recuperação do imóvel, que permite uma dedução fiscal;

: Nesse caso, é estabelecido um orçamento máximo para os gastos com a recuperação do imóvel, que permite uma dedução fiscal; Bônus de restauração : Esse benefício possibilita uma dedução fiscal de 50% das despesas efetuadas, com um limite máximo de gastos de 96.000 euros;

: Esse benefício possibilita uma dedução fiscal de 50% das despesas efetuadas, com um limite máximo de gastos de 96.000 euros; Bônus de móveis e eletrodomésticos: Uma opção para renovar o interior da casa, economizando 50% do valor gasto.

Onde encontrar casas por 1 euro na Itália?

O projeto Comprare Casa a 1 Euro teve início na pequena cidade de Salemi, na Sicília, em 2008, como uma iniciativa para repovoar pequenas aldeias através da oferta de casas a preços simbólicos. O sucesso dessa empreitada inspirou muitos outros municípios a adotarem a mesma estratégia.

Hoje, é possível encontrar imóveis por 1 euro em diversas regiões da Itália, desde aldeias nas montanhas do Valle D’Aosta até municípios nas grandes cidades, como Roma, Florença e Como, e também em paisagens exuberantes da Sicília, com suas praias de águas cristalinas.

Para conferir uma lista constantemente atualizada de casas disponíveis por 1 euro e prontas para serem adquiridas, é possível visitar o site oficial do projeto de casas por 1 euro, clicando neste link.

