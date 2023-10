A Petrobras anunciou recentemente uma mudança em sua política de preços, que entrará em vigor a partir do próximo sábado, visando reduzir o preço médio da gasolina e aumentar o valor do diesel vendido às distribuidoras. Entenda, na leitura abaixo, o que está por trás da variação de preço nos combustíveis do Brasil.

Petrobras: gasolina ficará mais barata; veja quanto. — Foto: Reprodução

Preço mais leve na bomba

A Petrobras divulgou, na última quinta-feira (19), sua decisão de reduzir o preço médio da gasolina e aumentar o valor do diesel vendido às distribuidoras, com a nova política entrando em vigor a partir do próximo sábado (21).

A gasolina terá seu valor reduzido em R$ 0,12 por litro, passando a ser comercializada pela estatal a R$ 2,81 o litro. Por outro lado, o diesel sofrerá um aumento de R$ 0,25 por litro, elevando o preço para R$ 4,05 o litro.

De acordo com a Petrobras, tanto a gasolina como o diesel apresentam quedas em seus preços de venda ao longo deste ano. No caso da gasolina, a redução acumulada chega a R$ 0,27 por litro, enquanto o diesel teve uma diminuição de R$ 0,44 por litro. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes.

Nova estratégia da Petrobras

A estratégia comercial adotada pela atual gestão tem se mostrado bem-sucedida, conforme afirmou o presidente da empresa. Essa abordagem tem como objetivo tornar a Petrobras mais competitiva no mercado, ao mesmo tempo em que evita repassar a volatilidade dos preços para o consumidor.

Em maio deste ano, a Petrobras anunciou alterações em sua política de preços, deixando de seguir a política de paridade internacional (PPI), que antes reajustava os preços dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no mercado internacional.

A empresa explicou que os preços para as distribuidoras estarão dentro de um intervalo que considera o maior valor que um comprador pode pagar antes de procurar outro fornecedor, bem como o menor valor que a Petrobras pode praticar na venda mantendo sua margem de lucro.

Efeitos voláteis e aumentos sob controle

No entanto, é importante ressaltar que, apesar de a Petrobras ser uma das principais produtoras de gasolina e diesel no Brasil, o país ainda depende de importações. Os preços das importações são definidos com base na cotação internacional.

Quando ocorrem grandes discrepâncias entre os valores no mercado internacional e os preços internos, a atividade de importação deixa de ser economicamente atrativa para algumas empresas, colocando pressão no abastecimento interno.

No comunicado divulgado na última quinta-feira, a Petrobras destacou que essa nova estratégia tem contribuído para atenuar “os efeitos da volatilidade e dos abruptos aumentos nos preços no mercado externo.”

Variação de preços nos postos de combustíveis

É fundamental lembrar que os valores praticados pela Petrobras não são os mesmos encontrados nos postos de combustíveis.

Os preços nos postos incluem impostos e a margem de lucro das distribuidoras e revendedoras.

Conflito no Oriente Médio e impacto no preço do petróleo

O anúncio da Petrobras ocorreu durante um momento de conflito entre Israel e o Hamas, que tem contribuído para o aumento nos preços do petróleo no mercado internacional.

Na última quarta-feira (18), o Ministro de Minas e Energia abordou o assunto e descartou a possibilidade de desabastecimento de combustíveis no Brasil devido ao aumento nos preços.

Ele ressaltou que a Petrobras mantém toda a responsabilidade pelo suprimento de combustíveis no Brasil, e esta responsabilidade é do Ministério de Minas e Energia, que se encarrega de garantir a qualidade do produto e a continuidade do abastecimento.

O petróleo do tipo Brent, utilizado como referência no mercado, estava sendo negociado a cerca de US$ 93 na quinta-feira, representando um aumento de quase 10% desde o início do conflito no Oriente Médio.

*Com informações do g1.

