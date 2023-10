Quer morar em Portugal? Duas profissões tem EMPREGO CERTO

Portugal, com sua beleza singular e rica herança cultural, proporciona mais do que paisagens deslumbrantes e gastronomia cheia de sabor. É um país com oportunidades de emprego em ascensão e curiosidades intrigantes, especialmente, para os brasileiros.

Você tem interesse de se mudar para Portugal? Então continue lendo para descobrir quais são as duas profissões que tem emprego certo no país.

Quer morar em Portugal? Veja duas profissões com muita oportunidade de emprego por lá/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros em Portugal: número nunca foi tão alto

Nos últimos anos, a comunidade brasileira em Portugal tem experimentado um crescimento expressivo, tornando-se uma das maiores comunidades de estrangeiros no país. Nos últimos anos, a instabilidade econômica no Brasil e a promessa de uma vida melhor na Europa, levou muitos brasileiros a adotarem o país europeu como novo lar.

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Embaixada Portuguesa, o número de brasileiros em Portugal é de cerca de 211 mil pessoas, com idades entre 20 e 49 anos. Brasileiros já representam 30% de todos os imigrantes que residem no país.

Vale ressaltar que este número pode ser bem mais expressivo, já que os dados da Embaixada Portuguesa não contabilizam brasileiros que possuem dupla cidadania.

Principais motivações para escolher Portugal como novo lar

Portugal possui muitos atrativos para imigrantes de qualquer lugar do mundo, mas algumas vantagens são especialmente relatadas pelos brasileiros que decidem se mudar para o país. Entre os principais motivos para escolher o país europeu como novo lar estão:

Língua em comum: A língua portuguesa desempenha uma decisão importante, uma vez que o Brasil e Portugal compartilham o idioma, facilitando a integração dos brasileiros no país;



Qualidade de vida: O país oferece qualidade de vida para seus habitantes, com um clima ameno, paisagens deslumbrantes, sistemas de saúde e educação bem conceituados, e baixos índices de criminalidade;



Políticas de imigração acessíveis: O país possui políticas de imigração relativamente flexíveis, tornando mais simples para os brasileiros obter vistos de residência e cidadania, especialmente, para aqueles com ascendência portuguesa;



Custo de vida acessível: Em comparação com outros países europeus, o custo de vida em no país europeu é mais acessível, atraindo brasileiros que buscam uma vida econômica na Europa;



Segurança: Portugal é conhecido por ser um dos países mais seguros da Europa, o que é um atrativo adicional para os brasileiros;



Laços culturais e históricos: A conexão histórica e cultural entre Brasil e Portugal é um fator atrativo para muitos brasileiros, que sentem afinidade com o país europeu;

Educação de qualidade: A crescente reputação das universidades portuguesas e a oferta de cursos em língua portuguesa também atraem estudantes brasileiros.

Turismo: mercado de trabalho promissor

Portugal é amplamente conhecido por suas belezas naturais, cultura rica e história fascinante. Não é de surpreender que o turismo desempenhe um papel expressivo na economia, contribuindo com aproximadamente 16% de seu Produto Interno Bruto. Uma das áreas em alta no país é o setor de Turismo e Hospitalidade.

As escolas de formação do Turismo oferecem cursos especializados, como Técnico de Restaurante ou Bar, Gestão de Operações Hoteleiras e Culinária. Uma pesquisa recente mostrou que 76% dos formandos de 2022 já estão empregados na área, enquanto 18% estão aprimorando suas habilidades.

Surpreendentemente, 90% dos graduados conseguem emprego no setor em até um mês após a formatura, e 89% encontram trabalho em até seis meses.

O país apresenta oportunidades excepcionais para brasileiros que desejam construir uma carreira sólida nas áreas de Turismo e Hospitalidade, aproveitando o crescimento constante desse importante setor.

Tecnologia e Informação: área em expansão

Além do setor de turismo, a área de tecnologia da informação também está em alta em Portugal. De acordo com o “Experis Tech Talent Outlook”, cerca de 55% das empresas que oferecem serviços digitais têm planos de expandir suas equipes no último trimestre. Isto indica uma demanda crescente por profissionais de TI no país.

Para brasileiros com experiência ou formação em TI, o país oferece uma excelente oportunidade de carreira. As empresas estão em busca de talentos para fortalecer sua presença digital e inovar em seus serviços.

Vale destacar que, embora muitos brasileiros encontrem sucesso e satisfação em Portugal, a migração internacional envolve desafios de adaptação e integração cultural.

Portanto, os brasileiros que consideram se mudar para Portugal devem realizar uma pesquisa detalhada e considerar tanto os aspectos práticos quanto os benefícios potenciais dessa mudança.

