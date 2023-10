Caso você seja o titular de uma conta digital no aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para Android quanto para iOS, saiba que você pode ser um dos beneficiários que irão receber uma parcela dos R$ 584,3 milhões que estão sendo distribuídos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre o benefício a ser pago.

Você tem direito a receber Pix de R$ 106 no Caixa Tem? Descubra. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício de outubro à sua espera

Se você é titular de uma conta digital do Caixa Tem, disponível para Android e iOS, pode estar na lista de pessoas que vão receber parte dos R$ 584,3 milhões que estão sendo distribuídos pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Isso porque, através do Caixa Tem, a instituição federal está realizando transferências via Pix no valor de R$ 106. Essa quantia tem origem no programa Auxílio Gás, que é disponibilizado a cada dois meses. O calendário de pagamento é estruturado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Nesse sentido, na última quarta-feira (18), os beneficiários com o último dígito NIS 1 já receberam o valor, assim como na quinta-feira (19), receberam aqueles com o último dígito NIS 2, e assim por diante, até que o calendário seja concluído no dia 31 de outubro.

Continue a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre o benefício social, como valores, requisitos para receber, e calendário de repasses.

Auxílio Gás: Pix de R$ 106 na conta do Caixa Tem

Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) destinou R$ 584,3 milhões para efetuar o pagamento do Auxílio Gás a mais de cinco milhões de beneficiários através do Caixa Tem. Portanto, cada família contemplada receberá R$ 106.

Essa quantia corresponde ao valor integral de um botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg. O cálculo é baseado na média nacional do preço do produto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Distribuição geográfica do Auxílio Gás

O governo federal divulgou informações sobre a distribuição geográfica do Auxílio Gás. Abaixo, você encontrará uma lista detalhada com as regiões, o investimento e o número de beneficiados com o Pix do Caixa Tem:

Nordeste : Cerca de 2,64 milhões de famílias, representando 48% dos beneficiários, com um investimento total de R$ 279,7 milhões.

: Cerca de 2,64 milhões de famílias, representando 48% dos beneficiários, com um investimento total de R$ 279,7 milhões. Sudeste : Aproximadamente 1,78 milhão de pagamentos, totalizando 32% do número total de beneficiados, com um investimento de R$ 189,5 milhões.

: Aproximadamente 1,78 milhão de pagamentos, totalizando 32% do número total de beneficiados, com um investimento de R$ 189,5 milhões. Norte : 534,5 mil famílias atendidas, equivalendo a 10% do total, recebendo um investimento de R$ 56,6 milhões.

: 534,5 mil famílias atendidas, equivalendo a 10% do total, recebendo um investimento de R$ 56,6 milhões. Sul : 357,4 mil pessoas na lista de pagamento, somando 6% dos beneficiários e recebendo um investimento de R$ 37,8 milhões.

: 357,4 mil pessoas na lista de pagamento, somando 6% dos beneficiários e recebendo um investimento de R$ 37,8 milhões. Centro-Oeste: 194 mil pessoas, que correspondem a 4% dos beneficiados. Juntos, eles receberam um investimento de R$ 20,5 milhões.

Essa distribuição geográfica demonstra a abrangência do Auxílio Gás e como ele está beneficiando famílias em todo o Brasil, aliviando os custos associados ao gás de cozinha e proporcionando auxílio financeiro essencial.

