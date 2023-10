Anunciado recentemente pelo governo, um novo auxílio foi confirmado e será direcionado especificamente a profissionais que trabalhem como cuidadores de pessoas com deficiência. De acordo com a pasta, os candidatos que preencherem os requisitos necessários do programa, receberão a quantia de R$ 900 mensais. Confira a seguir as regras do programa de transferência de renda, e quais os critérios a serem preenchidos para receber o benefício.

Auxílio de R$ 900 para cuidadores de pessoa com deficiência; como pedir? — Foto: Reprodução

Um benefício merecido

O estado de Mato Grosso do Sul está implementando o programa “Cuidar de Quem Cuida,” com o objetivo de beneficiar cuidadores de pessoas com deficiência que se encontram em situação de extrema pobreza, cuja renda mensal por pessoa é inferior a R$ 209.

O programa visa aliviar as dificuldades enfrentadas por aqueles que prestam assistência a cidadãos com deficiência, reduzindo a demanda por serviços nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Continue a leitura, logo abaixo, para saber mais informações sobre a iniciativa e quem pode solicitar.

Leia mais: Pressão alta: INSS paga invalidez ou auxílio temporário? Descubra

Auxílio de R$ 900 para cuidadores de pessoas com deficiência

Segundo o prefeito de Batayporã, Germino de Roz Silva, as pessoas com deficiência, dependendo do grau de sua condição, enfrentam desafios adicionais e despesas significativas.

O programa “Cuidar de Quem Cuida” representa um passo importante para apoiar esses cuidadores, proporcionando a eles um benefício financeiro de R$ 900.

Quem pode solicitar?

O programa se destina principalmente a cuidadores de pessoas com deficiência que possuem grau 2 ou 3 de dependência. Para se qualificar, esses cuidadores devem atender aos seguintes critérios:

Grau 2: Indivíduos que dependem de terceiros para até três atividades de autocuidado na vida diária.

Indivíduos que dependem de terceiros para até três atividades de autocuidado na vida diária. Grau 3: Pessoas com deficiência que necessitam de assistência em todas as atividades de autocuidado ou que apresentam comprometimento cognitivo.

Além disso, o programa também abrangerá aqueles que cuidam de beneficiários de auxílios governamentais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como se inscrever no “Cuidar de Quem Cuida” ?

As inscrições para o programa estão previstas para ocorrer entre os meses de outubro e dezembro deste ano. O governo já possui informações de cerca de 2 mil pessoas que se cadastraram no Cadastro Único (CadÚnico) por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além da busca ativa, a administração oferecerá a oportunidade para os interessados se cadastrarem por meio do site da secretaria após a conclusão do cadastramento dos cuidadores visitados.

Leia também: Governo reserva R$ 200 mi para auxílio a trabalhadores; quem recebe?