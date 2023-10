Pressão alta: INSS paga invalidez ou auxílio temporário? Descubra

A hipertensão é uma condição que afeta uma considerável parcela da população brasileira. Portanto, é natural que exista a dúvida sobre quais benefícios do INSS podem ser aplicados, caso os trabalhadores se encontrem incapacitados, em função desta enfermidade com consequências duradouras.

O primeiro ponto a esclarecer é o “auxílio-doença”, um benefício de caráter temporário destinado a apoiar financeiramente os segurados que, por acidente ou doença, necessitam se afastar de suas ocupações por mais de 15 dias. Este benefício garante uma renda durante o período de licença do trabalho. A seguir, continue lendo para entender como funciona a aposentadoria nos casos de pressão alta.

Pressão alta permite aposentadoria pelo INSS?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS: pressão alta e hipertensão garantem aposentadoria?

A “aposentadoria por invalidez” é concedida em casos de incapacitação permanente, tornando impossível o exercício da atividade profissional e, consequentemente, a obtenção de rendimentos.

A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias do corpo, geralmente considerada alta quando os níveis ultrapassam 14/9, podendo chegar a 18/12 em casos mais extremos.

O diagnóstico da hipertensão nem sempre é óbvio, uma vez que muitos indivíduos com pressão alta não apresentam sintomas graves. No entanto, a hipertensão pode levar a problemas vasculares e cardíacos mais graves, especialmente em casos avançados. O diagnóstico preciso deve ser feito por um médico.

A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo relata que cerca de 60% dos idosos são diagnosticados com hipertensão.

Auxílio doença: é possível receber nestes casos?

A obtenção do auxílio doença devido à hipertensão pode ser desafiadora, já que a doença em si não costuma representar uma ameaça à vida do trabalhador. No entanto, se o paciente precisar de tratamento específico que impeça temporariamente a continuação de suas atividades laborais, o INSS pode considerar a concessão desse benefício.

Quanto à aposentadoria por invalidez, ela é concedida a trabalhadores completamente incapazes de exercer suas funções devido a doença grave ou acidente, incluindo complicações decorrentes da hipertensão. Neste caso, o segurado precisa passar por uma avaliação do INSS antes de obter o benefício, que pode ser agendada online no portal “MEU INSS” ou através da central de atendimento 135.

Durante a perícia, é fundamental apresentar toda a documentação médica que comprove o diagnóstico de hipertensão e suas consequências na saúde. Isso inclui documentos de identificação pessoal, relatórios e laudos médicos, exames, receitas de medicamentos, registros de internações hospitalares e fotos das lesões causadas pelas complicações da hipertensão, entre outros documentos que evidenciem as limitações e complicações associadas à condição.

Aplicativo agiliza perícia médica

O aplicativo Meu INSS disponibiliza uma funcionalidade que permite a avaliação remota de laudos e atestados médicos pela internet. O Atestmed, ainda desconhecido por muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), representa uma valiosa alternativa para evitar demoradas esperas por perícias médicas.

Este sistema agiliza o processo de avaliação médica à distância, tornando mais simples a concessão de benefícios. A novidade surgiu como resposta aos desafios impostos pela pandemia e às longas esperas por perícias presenciais nas agências do INSS.

Desde o dia 25 de setembro, o INSS tem entrado em contato com segurados que aguardam por perícia há mais de 45 dias, oferecendo a possibilidade de antecipar o atendimento por meio do Atestmed. Nos primeiros três dias, foram efetuadas 55,5 mil chamadas, resultando em 5,8 mil pessoas encaminhadas para perícias remotas.

