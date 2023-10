O momento de se aposentar poderia ser um dos mais felizes para os trabalhadores do país, não fosse a difícil e longa burocracia que envolve todo o processo. Apesar dos investimentos e esforços do governo para acelerar o atendimento, as filas nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continuam a ser um desafio constante. Saiba mais detalhes, a seguir sobre o que tem sido feito para resolver a angustiante questão.

Não foi desta vez! INSS desanima trabalhadores em outubro; entenda o motivo. | Foto: Reprodução

Clima de desânimo

O longo e sofrido caminho dos cidadãos brasileiros em busca dos benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda é uma jornada burocrática, demorada e, para muitos, desmotivadora.

Apesar dos investimentos e esforços do governo para acelerar o atendimento, as filas nas agências do INSS continuam a ser um desafio constante. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o que tem sido feito para resolver o problema.

Leia mais: Por que tantos aposentados do INSS estão comemorando em outubro

A fila interminável do INSS

No mês de agosto, aproximadamente 637 mil pessoas aguardavam na fila de espera, representando um aumento preocupante em comparação aos 596 mil registrados em junho.

Isso ocorre mesmo com a implementação de mutirões, concursos públicos e a introdução de processos digitais para agilizar certos benefícios, como o auxílio-doença.

INSS lança programa para amenizar filas

O governo liderado pelo presidente Lula iniciou o ano com ações direcionadas à Previdência Social, mas os desafios persistem.

Em julho, o INSS lançou o Programa Nacional de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, que permitiu a participação de profissionais de saúde voluntários, incluindo servidores e peritos médicos do próprio órgão, em troca de horas extras para auxiliar na redução da fila de espera.

No entanto, apenas 18% dos profissionais do setor aderiram a esse programa, evidenciando a persistência do problema em várias áreas, incluindo auxílio-doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadoria, salário maternidade e auxílio acidente.

Busca por soluções

O governo federal continua em busca de maneiras de melhorar essa situação, mas, por enquanto, a espera pela aprovação dos benefícios do INSS permanece uma realidade desanimadora para muitos brasileiros.

No início de setembro, o poder executivo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de projeto de lei, conforme publicado no Diário Oficial da União, com o objetivo de diminuir a extensa fila de espera do INSS.

O envio desta proposta ocorreu em resposta ao pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que solicitou ao Governo Federal que transformasse a medida provisória, previamente atribuída à redução da fila do INSS, em um projeto de lei.

Resultados abaixo do esperado

Quarenta dias após o início do Programa, a fila de espera do INSS registrou uma redução de apenas 5,7%, um índice considerado abaixo do esperado pelo presidente do INSS, Alessandro Estefanutto. Isso ocorre em meio a um aumento significativo no número de novos pedidos, com mais de 1 milhão de solicitações registradas em agosto.

Estado atual da fila do INSS

Até o mês de agosto de 2023, o número de pessoas na fila do INSS no Brasil ultrapassa a marca de 7 milhões. Essa estatística engloba solicitações relacionadas à aposentadoria, revisão de benefícios e correção de irregularidades, entre outros.

A média mensal de novos pedidos, conforme informado pelo presidente do INSS, é de 800 mil. No entanto, no mês de agosto, esse número atingiu um recorde, com mais de 1 milhão de novas solicitações.

Leia também: Semana começa com a MELHOR notícia para quem está no INSS