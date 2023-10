HÁ VAGAS! Governo contratará mais de 7.000 trabalhadores; saiba mais

O governo anunciou, recentemente a abertura do Concurso Público Federal Unificado, que prometer oferecer cerca de sete mil vagas em órgãos públicos. Até agora, 20 órgãos do governo e entidades públicas federais já aderiram a esse novo processo seletivo, por meio deste certame. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre cada etapa do processo.

Hora de estudar, concurseiros!

A abertura do Concurso Público Federal Unificado, que visa preencher cerca de sete mil vagas em órgãos públicos, é um tema de grande importância no momento. Até agora, 20 órgãos do governo e entidades públicas federais já aderiram a esse novo processo seletivo, por meio deste certame.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o aguardado concurso.

O concurso em detalhes

Inicialmente, o governo tinha a intenção de disponibilizar 7.826 vagas, conforme anunciado anteriormente. Entretanto, nem todos os órgãos públicos optaram por aderir a esse novo modelo de processo seletivo.

Segundo as informações da Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ainda existe a possibilidade de outros órgãos decidirem participar até o momento da assinatura do termo de adesão.

De acordo com ela, alguns órgãos, por não compreenderem completamente a mecânica desse novo modelo, escolheram continuar realizando concursos de forma independente.

Objetivos do concurso

Inicialmente, é fundamental destacar que esse concurso público federal terá uma organização baseada na realização de um único certame que deve abranger aproximadamente 180 municípios simultaneamente. Além disso, atendendo a uma solicitação da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), o município de São Miguel da Cachoeira, localizado no estado do Amazonas, foi incluído no processo devido à sua significativa população indígena.

O objetivo principal do governo federal é tornar o concurso unificado a ferramenta principal para selecionar servidores para entidades e órgãos públicos federais. Além disso, a expectativa é de que esse modelo se repita no período de um a dois anos. Também espera-se que todos os demais órgãos federais passem a adotar esse modelo único.

Como funcionará o Concurso Público Federal Unificado?

De acordo com as informações disponíveis até o momento, o concurso contará com duas etapas distintas. Na primeira etapa, que será realizada em um único dia, os candidatos que aspiram a uma vaga deverão realizar uma prova objetiva.

Nessa prova, haverá conteúdos comuns que abrangerão todos os candidatos. Na segunda etapa, também no mesmo dia, serão aplicados testes dissertativos, nos quais a abrangência será sobre os conteúdos específicos pertencentes aos blocos temáticos previamente estipulados.

Quando o candidato deve escolher o bloco temático?

Também é importante ressaltar que a escolha do bloco temático para a realização do concurso federal unificado ocorrerá no momento em que o candidato se inscrever no concurso.

Sendo assim, os candidatos terão a oportunidade de escolher um dos blocos relacionados às diversas áreas disponíveis para atuação governamental. Após fazer essa escolha, eles também deverão indicar o cargo de sua preferência entre as opções disponíveis no bloco escolhido.

Conforme declarou Esther Dweck, os candidatos que têm o hábito de se preparar para concursos públicos não têm motivos para preocupação.

Afinal, os conteúdos não apresentarão grandes diferenças em relação aos concursos tradicionais. Além disso, mesmo sem alterações drásticas, haverá a divulgação antecipada, no edital, dos temas cobrados nas provas.

