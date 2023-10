Aviso: prepare-se para receber o MÍNIMO de 1.421,00; veja quando cai na conta

A cada novo ano que se aproxima, os brasileiros mantém a expectativa de um considerável reajuste no salário mínimo do país. O valor, enfim, já foi definido. No entanto, já se tem conhecimento de que haverá modificações e estas se refletirão não apenas no salário pago aos trabalhadores com registro formal em suas carteiras mas até mesmo em benefícios da previdência, entre outros. Saiba mais detalhes, a seguir.

Novo salário chegando

A expectativa quanto à definição do valor do salário mínimo para 2024 continuará a ser acompanhada pelos brasileiros nos próximos meses.

No entanto, já se tem conhecimento de que haverá modificações e estas terão repercussões não apenas no salário pago aos trabalhadores com registro formal em suas carteiras mas até mesmo em benefícios. Continue a leitura para entender melhor os reflexos do novo salário mínimo do próximo ano.

Um novo cenário está por vir

Está previsto que a alteração salarial corresponderá às projeções que indicam um aumento do valor mínimo para R$ 1.421.

Dessa forma, as mudanças que entrarão em vigor no início do próximo ano terão impacto não apenas nas folhas de pagamento das empresas, mas também nas aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios, tanto sociais quanto trabalhistas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma das entidades que também sofrerá as consequências desse aumento do salário mínimo.

Objetivos do aumento do salário mínimo em 2024

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a valorização do salário mínimo é uma estratégia do governo federal, abrangendo medidas que visam melhorar o poder de compra da população.

Assim, ao elevar o poder aquisitivo da população, é possível estimular e consolidar o sistema econômico como um todo. Como explicou Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego, essa iniciativa tem o potencial de impulsionar positivamente a economia do país de maneira significativa.

Marinho também ressalta que mais de 25 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão impactados pela valorização do salário mínimo em 2024. A intenção do governo ao buscar a valorização real do salário mínimo é evitar que a inflação corroa os aumentos a cada reajuste.

Impactos do salário mínimo de 2024 nos benefícios sociais e trabalhistas

É importante destacar que, com o aumento do salário mínimo para R$ 1.421, de acordo com as projeções, haverá impactos substanciais em várias categorias de benefícios, incluindo aposentadorias e pensões do Instituto de Previdência.

Outro benefício diretamente afetado por esse aumento é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma vez que seus beneficiários recebem um valor vinculado ao salário mínimo nacional. Portanto, é provável que sintam o impacto já no pagamento de janeiro, com depósito no final desse mês.

Por fim, além dos benefícios já mencionados, o abono do PIS/PASEP e o seguro-desemprego também têm seus cálculos baseados no salário mínimo.

Impacto no abono do PIS/PASEP

Este benefício abrange trabalhadores do setor privado e servidores de entidades públicas que recebem até dois salários mínimos por mês. Como o valor pago pelo governo corresponde a um salário mínimo, o novo piso salarial terá reflexos em suas finanças.

Reflexo do salário mínimo no seguro-desemprego

O seguro-desemprego também pode ser influenciado pelo reajuste do salário em 2024, passando de R$ 1.320 para R$ 1.421. Embora esse benefício seja calculado com base nos três salários anteriores à rescisão do contrato do trabalhador, o valor mínimo a ser recebido terá como referência o novo piso.

