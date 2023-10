URGENTE! Anvisa SUSPENDE venda de bebida famosa; pode conter VIDRO

Conhecida por sempre entrar em ação quando produtos diversos possuem irregularidades que eventualmente se tornariam um sério risco à saúde dos consumidores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), recolheu, na última sexta-feira (29), mais de 2 milhões de garrafas de uma famosa bebida. Saiba mais detalhes, a seguir.

Anvisa entra em ação

Na última sexta-feira (29), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma resolução determinando o recolhimento de 28 lotes da bebida Sidra Cereser sabor maçã, que totalizam 2,2 milhões de garrafas.

Continue a leitura para entender a proibição da agência reguladora por conta do sério risco à saúde dos consumidores.

2,2 Milhões de garrafas recolhidas

A Resolução-RE nº 3.718/2023, emitida pela Anvisa, ordena a imediata suspensão da comercialização, distribuição e uso do produto, além de comunicar o recolhimento dos lotes em questão.

Esses lotes foram fabricados no período de 22 de julho a 2 de setembro, totalizando 2.237.952 unidades ou 186.496 caixas do produto. No entanto, a empresa fabricante alega que eles são datados de 2022, enquanto a Anvisa afirma que foram produzidos em 2023.

Entenda o que aconteceu

De acordo com a Anvisa, cerca de 0,2% das garrafas dos lotes afetados podem conter fragmentos de vidro devido a “alterações nos vasilhames durante o processo de envase”. A ingestão acidental desses fragmentos pode causar cortes na boca ou em outras partes do sistema digestivo, alertou a agência.

Empresa se pronuncia

A CRS Brands, fabricante da Sidra Cereser, afirmou em nota que o problema já foi solucionado e que, até o momento, não houve nenhuma ocorrência relatada relacionada a esse problema. A empresa iniciou o recolhimento voluntário e preventivo das unidades pertencentes aos lotes desde o dia 22 de setembro.

Saiba quais os lotes afetados

L22 203 742 07

L22 203 743 07

L22 228 751 07

L22 228 752 07

L22 229 752 07

L22 229 753 07

L22 230 753 07

L22 230 754 07

L22 231 754 07

L22 231 755 07

L22 235 756 07

L22 236 756 07

L22 236 757 07

L22 237 757 07

L22 237 758 07

L22 237 759 07

L22 238 759 07

L22 238 760 07

L22 241 760 07

L22 241 761 07

L22 242 761 07

L22 242 762 07

L22 243 762 07

L22 243 763 07

L22 244 763 07

L22 244 764 07

L22 245 764 07

L22 245 765 07

Orientações para consumidores

Aqueles que adquiriram produtos de um dos lotes mencionados devem entrar em contato com a empresa CRS Brands Indústria de Comércio S/A através do telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail recallsidra@crsbrands.com.br para obter orientações sobre o procedimento de recolhimento ou substituição do produto.

A empresa enfatiza que essa medida é preventiva, pois identificou a possibilidade de que aproximadamente 0,2% dos produtos desses lotes possam ter sido impactados por alterações nos vasilhames durante o processo de envase, o que levou à transferência de pequenos fragmentos de vidro para o interior das garrafas. Até o momento, nenhum incidente foi relatado relacionado a esse problema.

*Com informações do g1.