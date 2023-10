Governo reserva R$ 200 mi para auxílio a trabalhadores; quem recebe?

O Governo Federal planeja anunciar hoje, terça-feira (10), uma assistência financeira destinada a trabalhadores específicos.

Os profissionais que receberão este auxílio são pescadores dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, em função da seca extrema, que assola os rios da região.

A iniciativa, estimada em R$ 200 milhões, tem como objetivo principal reduzir os impactos negativos da seca nas famílias destas regiões.

Os valores serão repassados ao longo de dois meses. Você vive em uma destas regiões e quer saber como receber o auxílio? A seguir, continue lendo e entenda como vai funcionar a distribuição do auxílio.

Trabalhadores recebem auxílio de R$200 milhões. Quem pode sacar?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Milhões em auxílio para trabalhadores: veja quem pode receber

O auxílio que o governo está distribuindo tem como finalidade apoiar os trabalhadores da pesca artesanal, afetados pela seca dos rios nos meses de setembro e outubro.

Estes valores precedem o pagamento do seguro defeso, benefício previdenciário destinado aos pescadores profissionais artesanais, durante o período de proibição legal da pesca, que acontece entre novembro e março.

O valor a ser disponibilizado corresponde a um salário mínimo para cada pescador beneficiado. No entanto, detalhes sobre o formato e as datas de pagamento ainda não foram definidos, uma vez que dependem da análise dos dados que serão obtidos junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Cerca de 66 mil pescadores registrados nos estados atingidos pela seca dos rios devem receber esse auxílio, com um custo aproximado de R$ 200 milhões, no total, para o governo .

Seca afeta milhares de trabalhadores

A crise ambiental decorrente da seca vem afetando, aproximadamente, 500 mil pessoas e já levou cerca de 55 municípios a declararem estado de emergência.

Em função da predominância do transporte fluvial, em muitas destas localidades, o Ministério da Defesa foi mobilizado para fornecer suporte logístico e abastecer as comunidades ribeirinhas e indígenas da região.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a preocupação com o impacto ambiental, especialmente em relação aos animais da região, como botos e tucuxis. Estas espécies estão sendo gravemente afetadas pela seca e também pelo tráfego de embarcações em rios com níveis de água extremamente baixos.

Região da Amazônia: seca e temperaturas extremas

A Amazônia vem enfrentando uma seca intensa, que está causando a diminuição dos níveis dos rios e resultando em desafios significativos no abastecimento de água e no transporte na região.

Esta estiagem é agravada pelo fenômeno climático conhecido como El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico na região equatorial.

O fenômeno perturba os padrões usuais de circulação das correntes oceânicas e das massas de ar, desencadeando uma série de efeitos em escala global.

Desde o início da seca, cerca de 110 botos e tucuxis foram encontrados mortos, na região de Tefé, altura do Médio Solimões. O número assustador corresponde a cerca de 5% da populaçlão total destes animais.

Rios da Amazônia: níveis baixos e águas a 40ºC de temperatura

De acordo com especialistas, há indícios de que qualidade da água está diretamente relacionado à seca extrema e à baixa profundidade dos rios, o que, por sua vez, eleva a temperatura da água.

Na semana passada, as águas registraram temperatura de 40°C a uma profundidade de até três metros.

