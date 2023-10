Novo cartão de R$ 200 começa a ser distribuído HOJE (11); você está na fila para receber?

Está previsto para ser distribuído nesta quarta-feira (11), um cartão com auxílio financeiro no valor de R$ 200 que possibilitará a aquisição de produtos em supermercados credenciados para muitos beneficiários brasileiros que estejam elegíveis para os critérios exigidos pelo programa social. Saiba mais sobre como receber esse benefício e quem tem direito a ele, logo abaixo.

Está previsto para ser distribuído nesta quarta-feira (11), um cartão com auxílio financeiro no valor de R$ 200 para moradores da cidade de Campo dos Goytacazes. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio garantido

Nesta quarta-feira (11), a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) realizará uma ação que trará boas notícias para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Trata-se da distribuição do Cartão Goitacá, um auxílio no valor de R$ 200 que possibilitará a aquisição de produtos em supermercados credenciados na cidade. Saiba mais sobre como receber esse auxílio e quem tem direito a ele, logo abaixo.

Munícipio fluminense beneficia mais de 800 famílias

A entrega dos Cartões Goitacá ocorrerá na Vila Olímpica Lulu Beda, localizada no Jardim Carioca, a partir das 9h. Essa iniciativa beneficiará mais de 855 famílias que poderão participar do programa social de transferência de renda promovido pelo município fluminense.

Com essa ação, o governo local amplia o alcance do Cartão Goitacá, atingindo um total de mais de 17 mil beneficiários em situação de vulnerabilidade social.

Quem tem direito ao cartão?

A distribuição do Cartão Goitacá é baseada nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As famílias que preenchem os requisitos estabelecidos são relacionadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para ser elegível, é necessário que os beneficiários estejam sob acompanhamento familiar do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ou do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI).

Além disso, as famílias beneficiárias devem se enquadrar na faixa da extrema pobreza, residir em Campos dos Goycatazes por no mínimo 3 anos e preferencialmente não participar de outros programas de transferência de renda.

Como consultar?

Para verificar se você se enquadra nos critérios e tem direito ao Cartão Goitacá, basta acessar o portal da prefeitura para obter mais informações. A ação representa um importante passo no combate à vulnerabilidade social na região e no apoio às famílias que mais necessitam.

