Alerta: Nubank faz comunicado e deixa clientes mais atentos

Que os golpes na web crescem dia após dia, não é novidade para ninguém. No entanto, o banco digital Nubank resolveu lançar uma iniciativa inovadora que visa conscientizar seus clientes contra as táticas fraudulentas mais utilizadas pelos cibercriminosos, tomando medidas um tanto inusitadas e ao mesmo tempo criativas. Saiba mais detalhes sobre a campanha, a seguir.

Nubank lança campanha para conscientizar correntistas sobre golpes e fraudes mais utilizadas na internet. — Foto: Divulgação

Correntistas em alerta

O Nubank, um banco digital brasileiro amplamente conhecido, lançou recentemente uma campanha de conscientização e prevenção de golpes financeiros.

Intitulada #PareceMasNãoÉoNubank, a iniciativa visa aumentar a segurança financeira dos clientes e capacitá-los a identificar atividades suspeitas que, à primeira vista, podem parecer relacionadas ao Nubank, mas na verdade não têm qualquer ligação com a instituição financeira.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que está por trás da iniciativa de prevenção a fraudes.

Leia mais: Nubank: outros bancos se irritam com o comunicado do ROXINHO

Entendendo a campanha do Nubank contra golpes

Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank, explicou que a campanha vai além de apenas conscientizar os clientes. Segundo a executiva, a instituição pretende ir além dos alertas e da conscientização sobre essa prática criminosa e agir de maneira mais concreta.

O Nubank tomou a iniciativa de adquirir domínios na internet que se assemelham ao seu nome, mas que não têm qualquer relação com o banco.

Esses domínios foram redirecionados para um portal de segurança que estará permanentemente disponível, fornecendo informações e dicas de proteção contra fraudes e golpes financeiros.

Campanha conta com parcerias

A campanha, que inclui a divulgação de conteúdo educativo em várias mídias e a colaboração com influenciadores, tem como objetivo empoderar os usuários, permitindo que eles identifiquem e evitem golpes financeiros.

Ela oferece orientações sobre as táticas comuns usadas por golpistas, que muitas vezes exploram a marca do Nubank para enganar as pessoas.

Além disso, a campanha fornece informações sobre como denunciar tentativas de golpes ao Nubank, reconhecer atendimentos legítimos da instituição e identificar os perfis autênticos do banco na internet.

O Nubank planeja continuar com outras ações relacionadas à campanha #PareceMasNãoÉoNubank nos próximos meses.

Tática ousada contra crimes cibernéticos

Ao longo dessa iniciativa, o Nubank adquiriu mais de cinquenta URLs, incluindo exemplos como www.nubankbrasil.com.br, www.nubank.net.br, www.nubanks.com e www.nubank.com.br.

O objetivo é capacitar os clientes a se manterem vigilantes e conscientes, reconhecendo os sinais de um possível golpe e tomando as medidas adequadas.

Nubank incentiva denúncias

Juliana Roschel enfatizou que as pessoas devem usar a hashtag da campanha ao se depararem com perfis ou conteúdos suspeitos nas redes sociais e, sempre que houver dúvidas, entrar em contato com o Nubank por meio dos canais de atendimento oficiais.

Leia também: Nubank libera R$ 2 MIL em Pix; veja se você está na lista