Brasileiros se esqueceram de R$ 7,4 bilhões; seu CPF está na lista para sacar?

No último dia 6, o Banco Central do Brasil anunciou a permanência de aproximadamente R$ 7,4 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR).

O Sistema de Valores a Receber é uma oportunidade para pessoas físicas e empresas reaverem recursos financeiros que podem sido esquecidos em instituições bancárias, ao longo dos anos. A seguir, continue lendo e saiba como realizar a verificação e o resgate destes valores.

O que significa SVR?

O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um sistema utilizado pelo Banco Central do Brasil para rastrear e gerenciar recursos financeiros que ficaram esquecidos ou não foram reclamados por seus proprietários em instituições financeiras.

Este é uma ferramenta que permite identificar e recuperar fundos não movimentados que podem estar vinculados a contas bancárias de pessoas físicas ou jurídicas.

O SVR é uma iniciativa do Banco Central para facilitar o processo de devolução desses recursos aos seus legítimos proprietários. A plataforma permite que as pessoas consultem se existe algum dinheiro esquecido em diferentes instituições financeiras e, caso tenham, forneçam os dados necessários para a recuperação destes fundos.

Qual a origem deste dinheiro esquecido?

Geralmente, os recursos não reclamados no SVR podem incluir depósitos não retirados, saldos em contas bancárias inativas, cheques não compensados, entre outros.

Para acessar o SVR e verificar se há fundos não reclamados em seu nome, é necessário seguir as instruções fornecidas pelo Banco Central, incluindo a informação do CPF ou CNPJ e outras informações relevantes.

Banco Central confirma bilhões não reclamados

Os R$ 7,4 bilhões correspondem a fundos que foram negligenciados e não foram reivindicados até agosto deste ano, em diferentes instituições bancárias.

Estas quantias podem ser recuperadas através do Sistema de Valores a Receber (SVR), uma plataforma online oferecida pelo BC para consulta de recursos financeiros não reclamados.

Quem pode resgatar estes valores?

Os fundos não reclamados estão acessíveis a um amplo grupo de pessoas físicas e empresas. Confira a divisão desses recursos:

R$ 5,88 bilhões destinados a 38 milhões de CPFs;

R$ 1,52 bilhão reservados para 2,9 milhões de CNPJs.

Vale destacar que cerca de 63% dos resgates esperados, dentro destes mais de 7 bilhões de reais, são relativos a valores inferiores a R$ 10,00. Isto significa que a maioria tem quantias menores a serem recebidas. No entanto, o Banco Central orienta que os valores sejam consultados e resgatados o quanto antes.

Como consultar e resgatar fundos não reclamados?

Para realizar a verificação segura de recursos financeiros com o Banco Central, siga as diretrizes abaixo:

Acesse o site “Valores a Receber” do Banco Central; Informe seu CPF ou CNPJ; Insira sua data de nascimento ou a data de abertura da empresa; Digite os caracteres exibidos na imagem; Por último, clique no botão “Consultar”.

Caso haja recursos não reclamados, eles só serão liberados através do sistema do Banco Central para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução.

Se você não possui uma chave Pix, será necessário fazer este cadastro ou entrar em contato com a instituição onde os recursos foram esquecidos para abordar a forma de recebimento destes recursos.

No caso de recursos pertencentes a pessoas falecidas, é fundamental ser herdeiro, testamenteiro, inventariante ou representante legal para consultar estes valores. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, nestes casos, será necessário entrar em contato com as instituições onde os recursos não reclamados estão localizados para obter informações sobre os procedimentos a serem seguidos.

