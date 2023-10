Aplicativo Caixa “paga” 90% do imóvel para você; entenda

A era digital trouxe inúmeras comodidades em várias áreas da vida, o setor de aquisição de imóveis está entre eles.

A Caixa Econômica Federal, referência em crédito imobiliário, não fica para trás e apresenta uma solução digital que está transformando o mercado imobiliário.

Mas você já sabe como funciona? A seguir, continue lendo para entender como funciona o aplicativo da Caixa, que oferece descontos de até 90% na compra de imóveis.

App da Caixa pode pagar até 90% do seu imóvel? Entenda aqui/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aplicativo da Caixa: ferramenta versátil

O aplicativo “Habitação Caixa” oferece mais de 50 funcionalidades, e já se tornou o companheiro ideal para aqueles que desejam gerenciar de forma prática o financiamento da própria.

Este app não é apenas um app, é uma revolução que coloca o controle das operações, literalmente, na palma da mão.

O aplicativo disponibiliza uma ampla gama de recursos para o usuário. É possível pode conferir detalhes contratuais, como o saldo devedor e, até mesmo, emitir boletos para pagamentos pendentes. Tudo é projetado para proporcionar uma experiência incrivelmente prática.

Descubra oportunidades escondidas no app

Surpreendentemente, as oportunidades de financiamento oferecidas pelo aplicativo vão muito além da simples aquisição de imóveis

Este mecanismo digital disponibiliza aos usuários opções que abrangem desde a compra de imóveis comerciais até reformas e construções em terrenos próprios.

Ao explorar as propostas, é possível notar vantagens, como financiamentos, que podem cobrir até 90% do valor total do imóvel, além de taxas de juros anuais, a partir de 5%.

Prazos flexíveis permitem que os pagamentos se estendam por até três décadas, atraindo diversos perfis de compradores de imóveis.

O aplicativo atende a uma grande variedade de públicos, inclusive famílias com renda mensal a partir de R$ 3.275,00, que podem aproveitar bons descontos.

Como usar o aplicativo “Habitação Caixa”

Para entrar nesta experiência digital, basta fazer o download do aplicativo “Habitação Caixa”, em dispositivos móveis compatíveis com sistemas Android ou iOS.

Se você já está familiarizado com outros serviços digitais da Caixa, pode usar os logins existentes com facilidade. Para novos usuários, há um breve processo de cadastro.

Uma vez dentro da plataforma, a experiência se torna intuitiva. Os usuários podem visualizar operações, monitorar pagamentos e realizar diversas outras atividades, sempre com a transparência como valor fundamental do aplicativo.

Leia mais: AGORA é uma boa hora para financiar imóvel?

Autônomos podem financiar imóvel sem comprovar renda

Recentemente, o Governo Federal anunciou uma nova proposta, com o objetivo de simplificar a comprovação de renda para trabalhadores autônomos, que buscam financiamento para a casa própria. A medida tem como objetivo combater o déficit habitacional que afeta o Brasil, que, em 2019, ultrapassava a marca de 5 milhões de residências.

O Ministro das Cidades, Jader Filho, divulgou a proposta destinada a impulsionar ainda mais os financiamentos oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O Governo busca simplificar o processo de comprovação de renda, tornando o acesso ao financiamento mais acessível.

A comprovação de renda é um requisito para obter crédito. Para trabalhadores com carteira assinada ou funcionários públicos, essa tarefa é relativamente simples. No entanto, para autônomos, a comprovação de renda se torna um desafio considerável.

Esse desafio é ainda mais significativo quando se considera que no Brasil, quase 40% da população economicamente ativa trabalha na informalidade. Isso inclui profissionais como catadores de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos e vendedores ambulantes.

Leia mais: Pague apenas 19% do imóvel no Banco do Brasil ou no Bradesco; veja como