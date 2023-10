Este ano de 2023 é sem sombra de dúvidas um dos mais marcantes para o WhatsApp. Haja vista que foi o ano que o aplicativo mais sofreu mudanças e mudou suas funcionalidades. Entretanto, se o ano de 2023 foi bom para a Meta — que até então era Facebook, o ano de 2024 prevê grandes surpresas e inovações tecnológicas para os usuários do WhatsApp. E uma nova funcionalidade segue em andamento e tudo indica que estará disponível nos primeiros meses de 2024.

Como ter mais privacidade com o novo nome de usuário no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Funcionalidade passa por testes

Seguindo os passos do Telegram e outras redes sociais, o WhatsApp está prevendo o lançamento do nome de usuário para os utilizados do WhatsApp. Logo — ao invés de adicionar o contato apenas pelo número de telefone, poderá fazer isso através do nome de usuário.

Trata-se de uma maneira muito simples de conseguir encontrar outras pessoas e principalmente — evitar divulgar o número de telefone para qualquer pessoa.

Esta função está sendo testada pelos usuários do iOS e logo mais chegará para os demais usuários do WhatsApp. Na aba de configurações do aplicativo e perfil — será possível criar um nome de usuário. O mesmo ficará marcado e os demais podem encontrar o “perfil” através do nome de usuário.

Cada usuário poderá realizar uma confirmação dos dados do usuário. Com isso será possível verificar todas as informações do usuário. O nome de usuário poderá conter caracteres especias e alfanuméricos. O que irá garantir que cada perfil seja realmente único e evite as chances de cópias ou fraudes.

Outras atualizações são reveladas

A Meta está prevendo outras atualizações do WhatsApp. Dentre elas medidas de segurança e personalização do aplicativo. Com implementação de novas cores, artes, etc. Tudo isso de maneira programática e com o intuito de ser implementado até o fim do primeiro semestre de 2024.

Segurança: o WhatsApp terá em breve em sua plataforma uma tecnologia chamada de “Passkey”. Na qual permite que o login seja feito de maneira facilitada através de chaves de acesso universais.

Ferramentas de texto: o WhatsApp terá em sua plataforma a possibilidade de implementar outros modelos de texto. Por mais que seja possível personalizar alguns textos de maneira um pouco mais complexa, o intuito do WhatsApp é deixar isso muito mais leve e facilitado.

Portanto, essas duas atualizações estão previstas para serem lançadas logo no início do ano de 2024. Ademais, é válido ressaltar que todo o processo será feito de maneira gradativa e liberado aos poucos para os usuários do WhatsApp.

