Quem precisa de crédito pode comemorar com novidade do Nubank

O banco digital Nubank segue inovando e oferecendo aos seus mais de 70 milhões de clientes mais recursos que melhorem a experiência dos correntistas e facilitem suas vidas. Nesse contexto, o roxinho trouxe uma novidade chamada “Passa Tudo no Crédito,” com o foco em revolucionar a maneira como as pessoas gerenciam suas finanças diariamente. Continue a leitura e saiba como o recurso funciona, logo abaixo.

Conheça a novidade chamada “Passa Tudo no Crédito”, do Nubank com o foco em revolucionar a maneira como as pessoas gerenciam suas finanças diariamente. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank libera crédito

Uma das principais instituições financeiras digitais do país, o Nubank, que já possui mais de 70 milhões de clientes em todo o território nacional, tem como seu carro-chefe o cartão de crédito. Esta ferramenta é frequentemente utilizada para a realização de compras e, sobretudo, para parcelamentos financeiros.

Por conta dos seus milhões de clientes, a instituição busca constantemente meios de manter a fidelidade de seus usuários, sempre trazendo inovações para aprimorar a experiência de seus clientes em sua plataforma digital.

Nesse contexto, surge uma novidade denominada “Passa Tudo no Crédito,” com o intuito de revolucionar a maneira como as pessoas gerenciam suas finanças diariamente. Continue a leitura a seguir, e saiba mais sobre o novo recurso do “roxinho”.

Centralização financeira: Nubank introduz “Passa Tudo no Crédito”

O Nubank tem a finalidade de simplificar as transações financeiras de seus clientes por meio da centralização de pagamentos na fatura do cartão de crédito.

A disponibilidade desta nova funcionalidade já se encontra presente no aplicativo atualizado do banco digital, e promete oferecer maior praticidade aos usuários. A seguir, conheça as vantagens do novo recurso.

Vantagens do “Passa Tudo no Crédito”

Com a introdução desta nova funcionalidade, o Nubank busca oferecer uma experiência mais simplificada nas operações financeiras de seus clientes. Entre as operações que agora podem ser realizadas de forma mais descomplicada estão o pagamento de boletos e parcelamentos de até 12 vezes.

Os usuários também podem realizar transferências via Pix sem a necessidade de saldo disponível em suas contas, e ainda adicionar saldo na conta fazendo uso do limite de seu cartão. Além disso, a nova funcionalidade permite o parcelamento de compras feitas em uma única vez.

Como acessar?

Para acessar essa novidade, os usuários do Nubank devem garantir que seu aplicativo esteja devidamente atualizado, seja para os sistemas iOS ou Android.

Após a atualização, basta navegar até a seção “Cartão de Crédito” e procurar pelo ícone “Passa Tudo no Crédito,” identificado por um cifrão. Em seguida, os usuários podem escolher a operação desejada diretamente no aplicativo.

Uma vez concluído esse processo, basta seguir as orientações exibidas na tela e aproveitar as opções disponíveis na funcionalidade “Passa Tudo no Crédito.”

Esta inovação visa proporcionar maior liberdade aos usuários em suas transações diárias. A funcionalidade foi lançada recentemente pelo Nubank e já está sendo amplamente adotada por diversos clientes da instituição, que compartilham suas impressões em relação a essa ferramenta no blog do banco digital.

Usuários experimentam e aprovam novo recurso do Nubank

Um dos usuários que já experimentou a novidade se manifestou com entusiasmo: “Achei incrível ter um local com diversas funções de fácil acesso, como pagamento via Pix (com a opção de usar o crédito) e o parcelamento de compras da fatura. O que mais me impressionou foi o nome, porque, na realidade, tudo aqui é feito no crédito, tornando o gerenciamento no final do mês muito mais simples.”

Essa nova funcionalidade demonstra o compromisso contínuo do Nubank em proporcionar soluções financeiras práticas e inovadoras para seus clientes, consolidando sua posição como um dos principais bancos digitais do Brasil.

