Como funcionará o novo login do WhatsApp? Confira

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais usados no mundo. Nos últimos meses o ênfase da Meta (empresa proprietária da marca) — tem sido segurança. Com isso a Meta em parceria com o Google lançaram uma nova funcionalidade que irá diferenciar a maneira cujo os usuários realizam login na plataforma. Veja abaixo como funciona e o porquê aderir à tecnologia.

Meta lança novidade referente segurança do WhatsApp

Até então uma das maneiras mais seguras de manter o WhatsApp livre de curiosos e hackers era através da autenticação de dois fatores. Método usado em outras redes como Facebook e Instagram.

Entretanto, mesmo com essa tecnologia ainda é algo que precisa melhorar. Logo — foi lançado pela Meta o “Passkey”. Trata-se de uma maneira muito mais eficaz de conseguir ter total segurança e controle do WhatsApp.

Tudo indica que essa funcionalidade seja liberada de maneira gradativa nos próximos anos. Os usuários do sistema iOS — precisam aguardarem um pouco mais de tempo. Já para os do Android, tudo indica que nos próximos meses a novidade já será liberada.

Esta tecnologia possui vínculo direto com o Google, na qual permite que seja feito o login em sites, aplicativos e plataformas através de uma única chave. Haja vista que a mesma é liberada por biometria ou reconhecimento facial.

Grandes empresas como OnlyFans, PayPal, TikTok, Instagram, Uber e Nintendo já aderiram ao “Passkey”. Trata-se de uma tecnologia inovadora e que se tudo caminhar como conforme, chegará aos grandes nomes da tecnologia brevemente. A implementação no WhatsApp é um excelente ponta pé inicial para isso.

Como configurar no WhatsApp?

A configura no WhatsApp será um pouco diferente. Mas com muita praticidade. É necessário que o usuário esteja rodando em seu dispositivo celular o Android 9 ou sua versão mais recente. Além disso — é necessário que ele esteja com uma conta do Google configurada em seu dispositivo.

Bem como a versão mais atualizada da Google Play Store. Caso contrário, poderá haver incongruências e falhas de segurança. Com os requisitos em mãos, é bem simples:

Entre nas configurações do WhatsApp;

Clique em “Chaves de Acesso”;

Clique em “Criar uma chave de acesso”;

Clique em “Continuar e posteriormente ative sua chave de acesso”.

Pronto! Feito isso o usuário terá a possibilidade de conseguir obter uma maior segurança dentro do aplicativo e deixar para trás as inseguranças trazidas pelos modelos tradicionais de proteção.

Até então, esta modalidade só está disponível para alguns usuários beta. Entretanto, será lançado de maneira gradativa para todos os usuários do WhatsApp.

