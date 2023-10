A plataforma Netflix, atual líder no mercado de streaming, parece estar se preparando para enfrentar os desafios financeiros e as demandas dos atores de Hollywood que encerraram a greve recentemente, mas a notícia do aumento no preço das assinaturas certamente deixará muitos usuários apreensivos sobre o futuro de seus gastos com entretenimento. A empresa confirmou reajustes ainda para 2023, mas não citou os países afetados. Saiba mais detalhes, a seguir.

Netflix pode ficar mais cara? Veja o reajuste previsto. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ela não para de subir

A Netflix, gigante do streaming, está prestes a aplicar um novo reajuste em suas assinaturas, segundo informações do The Wall Street Journal.

Essa notícia, que não é bem-vinda para os clientes da plataforma, indica que em um futuro próximo, os valores cobrados pelo serviço podem aumentar, afetando usuários ao redor do mundo. Continue a leitura para saber mais informações sobre os países afetados pelo reajuste.

Netflix anuncia reajuste ainda em 2023

Embora a data exata dessa alteração ainda não tenha sido divulgada, o periódico afirmou que a Netflix está aguardando o término da greve dos atores em Hollywood para implementar essa medida.

A expectativa é que os aumentos ocorram ainda este ano, dentro de “alguns meses”, visto que o fim da paralisação dos atores está previsto para as próximas semanas.

Quanto à greve dos roteiristas, ela já se encerrou recentemente, após um reajuste nas remunerações da categoria. Tudo indica que a Netflix está esperando o desfecho das negociações salariais dos atores para justificar o seu próprio reajuste.

Usuários da Netflix seguem insatisfeitos

Uma questão que preocupa os usuários da plataforma é a constante insatisfação que tem crescido nos últimos anos. A Netflix tem sido alvo de críticas devido ao aumento dos preços das assinaturas, a cobrança de taxas pelo compartilhamento de contas e a introdução do plano básico com anúncios.

Essas medidas têm gerado descontentamento entre os consumidores. Segundo o The Wall Street Journal, o aumento inicial acontecerá nos Estados Unidos e no Canadá, mas se espalhará gradualmente para os demais países.

Ainda não foi especificado o valor do aumento que a Netflix planeja implementar em cada país.

Brasileiros preocupados com possível reajuste

No Brasil, os assinantes já pagam atualmente entre R$ 18,90 e R$ 55,90, dependendo do plano escolhido. Embora não haja confirmação oficial sobre o reajuste no Brasil, já há relatos de clientes manifestando preocupação com os valores praticados desde o último aumento.

A Netflix, em busca de se manter como líder no mercado de streaming, parece estar se preparando para enfrentar os desafios financeiros e as demandas dos profissionais de Hollywood, mas a notícia do aumento certamente deixará muitos assinantes apreensivos sobre o futuro de seus gastos com entretenimento.

*Com informações do The Wall Street Journal.

