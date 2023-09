Netflix bate o martelo e retira serviço do ar após 25 anos

Em anúncio oficial, a maior plataforma de streaming da América Latina anunciou o encerramento de um atrativo recurso da Netflix após 25 anos de muito sucesso e causou grande frustração nos clientes mais fiéis à opção existente dentro do app. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda o motivo que levou o CEO do streaming a aposentar a amada ferramenta.

Aposentadoria aos 25 anos

A plataforma Netflix, indiscutivelmente é, atualmente, um dos maiores serviços de streaming do mundo, e justamente por conta disso, passou por várias alterações nos últimos meses, visando uma melhoria no serviço para seus milhões de usuários espalhados pela web.

Uma delas é o encerramento de um serviço que, durante um quarto de século, trouxe entretenimento a muitos. A novidade pegou muitos de surpresa. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o que motivou os executivos da Netflix a aposentar o amado recurso.

Fim de uma era

Para quem pode não estar por dentro do que está acontecendo, a Netflix anunciou em abril o término do DVD.com, o serviço de locação de DVDs que lançou a empresa e revolucionou o modelo de negócio das locadoras tradicionais há cerca de 25 anos. A notícia foi confirmada pelo portal Omelete.

Segundo a Netflix, os últimos discos adquiridos serão enviados aos usuários em 29 de setembro.

Despedida em alta

No comunicado em que anunciou o encerramentos das atividades do DVD.com, o co-CEO da NetFlix, Ted Sarandos afirmou que “o objetivo sempre foi fornecer o melhor serviço para nossos membros, mas à medida que o negócio [de mídia física] continua a diminuir, isso se tornará cada vez mais difícil. Portanto, queremos sair no topo e enviaremos nossos últimos discos em 29 de setembro de 2023.”

Como a Netflix começou

A Netflix foi criada em 1997, pelas mãos de Marc Randolph, seu primeiro CEO, e Reed Hastings, o atual chefe executivo. A dupla decidiu investir em um mercado familiar para os americanos: o aluguel de filmes em casa. Apesar da existência de locadoras, como as da cadeia Blockbuster, o cliente tinha o costume de ligar para um serviço e alugar uma fita VHS. O plano inicial era enviar as fitas pelo correio, mas o VHS era demasiado frágil e pesado (ou seja, muito caro) para o transporte. Foi quando Hastings e Randolph abraçaram uma nova tecnologia que havia sido introduzida nos Estados Unidos naquele ano: o DVD.

Graças à mídia digital, o custo de envio era menor e o risco de danos significativamente reduzido. O empreendimento prosperou e, apesar dos problemas financeiros enfrentados pela Netflix, a empresa incomodou tanto a Blockbuster que, em 2000, ela ofereceu US$ 50 milhões para adquiri-la. A proposta, evidentemente, foi rejeitada.

Em 2007, a Netflix alterou seu modelo de negócios, adotando o vídeo sob demanda (VOD) e introduziu o streaming de filmes pela internet. Em 2010, o serviço alcançou o Canadá e a América Latina (no Brasil, chegou em 2011) e em 2015 expandiu-se para quase todo o mundo. No entanto, a locação de DVDs não foi descartada, até os últimos dias.

