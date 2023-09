Dieta de Adele usa vinho e chocolate; veja como funciona

No epicentro da vida da aclamada cantora Adele, um divórcio devastador com Simon Konecki em abril de 2019 desencadeou um tornado de emoções, levando-a a lutar com ansiedade severa. Esse período tumultuado, no entanto, foi o catalisador para uma transformação física e mental dramática, cujo epicentro foi uma busca pela soltura e pelo equilíbrio. Adele buscou refúgio no exercício e possivelmente na polêmica dieta sirtfood, dando início a um diálogo sobre saúde, bem-estar e as limitações de dietas restritivas.

Adele mencionou como a dieta influenciou sua jornada de superação. Foto: divulgação

Dieta de Adele

A relação de quase sete anos com Konecki deixou Adele em busca de uma maneira de aliviar a dor que assolava seu coração e mente. A estrela internacional, conhecida por seu vozeirão e letras comoventes, optou por explorar os benefícios do exercício físico, enaltecendo sua eficácia em mitigar sua ansiedade. Para Adele, a atividade física tornou-se um refúgio, um espaço onde a ansiedade se dissipava, evidenciando que seu principal objetivo não era a perda de peso, mas sim o bem-estar mental.

Embora o foco de Adele estivesse centrado em encontrar equilíbrio e tranquilidade através do exercício, especulações e teorias emergiram, associando sua transformação notável à dieta sirtfood. Esta dieta, custando cerca de dois mil dólares por semana, tornou-se um ponto de discussão, com alegações sugerindo que Adele a teria adotado como um meio de escapar do trauma emocional pós-divórcio. A dieta promete uma perda ponderada de até três quilos por semana, baseando-se em alimentos ricos em enzimas sirtuínas, conhecidas por suas propriedades de regulação metabólica e anti-inflamatórias. Tais alimentos incluem café, chocolate preto, salsa, nozes, cebola, azeite de oliva e tofu.

No entanto, essa dieta reconhecida tem seus contrapontos. Limita drasticamente o consumo calórico a mil calorias por dia, divididas em três refeições e dois sucos de vegetais. Ela é estruturada em três fases, cada uma com suas próprias restrições e requisitos alimentares. Apesar de prometer resultados atraentes, a dieta tem recebido críticas por não incentivar mudanças alimentares verdadeiramente saudáveis e sustentáveis. Além disso, possui riscos associados como fadiga, tonturas, hipotensão e alterações hormonais e de açúcar no sangue, fazendo com que especialistas alertem contra sua adoção a longo prazo.

Os criadores da dieta, Aidan Goggins e Glen Matten, continuam defendendo a abordagem nutricional, destacando seus benefícios metabólicos e de perda de peso. No entanto, a relevância do equilíbrio nutricional e da sustentabilidade não pode ser subestimada no diálogo em torno da saúde e do bem-estar, destacando a necessidade de se considerar as implicações a longo prazo de dietas restritivas.

Saúde mental e bem-estar

O debate sobre a jornada de Adele e as ramificações da dieta sirtfood não só esclarece as limitações desta abordagem alimentar mas também ressalta a importância da saúde mental na jornada do bem-estar. Para Adele, o exercício não foi uma ferramenta para alterar sua aparência, mas um meio para alcançar paz mental e equilíbrio emocional após um período de turbulência em sua vida pessoal. A complexidade de suas escolhas e experiências ressalta a multifacetada relação entre mente e corpo, entre bem-estar mental e físico, abrindo caminho para uma discussão mais abrangente sobre saúde e felicidade.

Ao discutir a transformação de Adele e os métodos associados à sua jornada, é crucial reconhecer a importância do bem-estar integral e da sustentabilidade. Adele, através de sua luta e metamorfose, revela que a busca pelo bem-estar é multifacetada e complexa, e que métodos rápidos e soluções mágicas podem não ser a chave para a verdadeira saúde e felicidade. A história de Adele nos convida a refletir não só sobre nossas escolhas alimentares e de estilo de vida, mas também sobre nossos objetivos, motivações e o significado verdadeiro de saúde e bem-estar.

