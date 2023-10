WhatsApp: guia para saber se você pode receber até mais de R$ 900 pelo app

É estimado que cerca de 20 milhões de famílias recebem, mensalmente, os benefícios financeiros de um dos mais populares e importantes programas de transferência de renda do governo federal. A grande novidade é que, recentemente, foi anunciado que as consultas podem ser feitas através do WhatsApp, incluindo as datas de pagamento do auxílio social, que já estão próximas de começar. Saiba mais detalhes sobre como acessar, a seguir.

Saiba mais detalhes sobre como acessar seu benefício social diretamente pelo WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro direto no app

Muitos beneficiários do programa Bolsa Família desconhecem uma ferramenta extremamente útil para acessar informações essenciais sobre seus benefícios sociais.

Sem a necessidade de instalar qualquer outro aplicativo, é possível realizar consultas diretamente pelo WhatsApp, garantindo praticidade e segurança no acesso aos dados. Continue a leitura para saber mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: Bolsa Família pode PAGAR MAIS; veja quanto quem entrou vai ganhar

Bolsa Família: consulta pelo WhatsApp

O canal disponível para esse serviço é o WhatsApp da Caixa Econômica, proporcionando aos beneficiários uma maneira simples e ágil de obter informações sobre seus benefícios.

Para acessar informações seguras e atualizadas, esclarecer dúvidas e receber orientações por meio do aplicativo, basta adicionar o número 0800 104 0104 à lista de contatos de seu celular e iniciar uma conversa pelo WhatsApp.

Essa opção elimina a necessidade de baixar outros aplicativos, tornando o processo de consulta ainda mais fácil.

Outra alternativa para obter informações é por meio de ligações telefônicas. Os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa, discando o número 111. Além disso, o serviço Atendimento Caixa ao Cidadão está disponível pelo número 0800 726 02 07.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal realiza os repasses do Bolsa Família nos últimos 10 dias úteis do mês, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar.

Abaixo, você pode conferir as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

Beneficiários com o NIS terminado em 1 – Recebem no dia 18 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 2 – Recebem no dia 19 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 3 – Recebem no dia 20 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 4 – Recebem no dia 23 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 5 – Recebem no dia 24 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 6 – Recebem no dia 25 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 7 – Recebem no dia 26 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 8 – Recebem no dia 27 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 9 – Recebem no dia 30 de outubro.

Beneficiários com o NIS terminado em 0 – Recebem no dia 31 de outubro.

Essas informações são fundamentais para que os beneficiários do Bolsa Família possam se organizar e garantir o acesso aos recursos que auxiliam no sustento de suas famílias.

Esteja atento ao calendário e utilize o WhatsApp da Caixa ou os números de telefone disponíveis para obter informações e esclarecer dúvidas sempre que necessário.

Leia também: Bolsa Família: benefícios extras podem fazer você receber MAIS em outubro