Todos os meses milhões de segurados do INSS entram em contato com o órgão a fim de conseguir ter seus respectivos benefícios ou auxílios. Para os segurados que precisam de uma resposta do INSS, podem comemorar! O órgão irá entrar em contato em alguns dias para dar uma das melhores notícias.

INSS adota novo método de operação e pega trabalhadores de surpresa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS tem grande surpresa para segurados

O INSS afirmou que irá agilizar o processo de adesão de vários benefícios sociais. Haja vista que o INSS garante aos brasileiros que contribuem com o órgão os respectivos auxílios em caso de acidentes ou doenças.

Entretanto, o grande problema é a demora para que isso aconteça. Através do Atesmed, o INSS irá solicitar a presença de alguns segurados para marcar suas respectivas consultas. Para que seja avaliado e comprovado a necessidade do auxílio.

Não é necessário ir até uma agência do INSS, o instituto está entrando em contato com milhares de brasileiros através do número (11) 2135-0135. O intuito é agendar consulta e perícias.

Portanto, no mesmo instante o brasileiro consegue ter sua consulta marcada. A fim de que posteriormente consigam receber o auxílio-doença de maneira muito mais eficaz e rápida.

Entretanto, nem todos os brasileiros que estão aguardando uma resposta do INSS terão ao seu dispor acesso a essa nova tecnologia. Lembrando que tudo acontece de maneira totalmente automática. Os brasileiros receberão essas ligações e posteriormente suas consultas agendadas.

Ademais, basta ficar atento as atualizações do INSS. A fim de ficar atento sobre as novas atualizações e tecnologias implantadas nos sistemas para alcançar mais e mais segurados.

Desafio é combatido de frente

O grande desafio do INSS é conseguir liberar os benefícios de maneira mais rápida. Haja vista que por mais que seja usada uma I.A para auxiliar nos procedimentos, ainda há uma grande demanda.

Haja vista que nos meses anteriores — de 10 aposentadorias revisadas, 7 foram por uma I.A e foram aprovadas. É importante que o INSS busque novas maneiras de conferir os benefícios e atualizar os auxílios.

Lembrando que milhares de brasileiros aguardam meses e meses somente para a perícia. A multa em si que o INSS deve pagar aos brasileiros só é contabilizada a partir do momento que a perícia foi marcada.

Portanto — é importante verificar todos os detalhes para evitar ser prejudicado. Tudo indica que nos próximos meses o INSS irá investir ainda mais em tecnologia e inteligência artificial para os seus segurados.

