GRANDE desconto na Conta de Luz pode ser solicitado e ninguém te contou

Muitos brasileiros que não possuem uma vida financeira privilegiada, certamente sofrem com duas despesas pesadas todos os meses: aluguel e conta de luz. No entanto, para o segundo problema é possível uma solução, onde o governo dispõe um desconto considerável para um determinado grupo de pessoas. Saiba como solicitar, logo abaixo.

Seu bolso agradece

Certamente a conta de luz, junto ao aluguel de um imóvel é uma das despesas que mais pesa no orçamento mensal dos brasileiros. No entanto, existem brechas para que este boleto não lhe cause tanto espanto a cada novo mês.

O governo federal possui um programa que pode aliviar consideravelmente as despesas mensais com energia elétrica para milhões de brasileiros que vivem tanto na área urbana quanto na zona rural do país. Saiba mais informações sobre o desconto, logo a seguir.

Entendendo a Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma iniciativa que concede descontos progressivos nas contas de luz, mas muitas pessoas desconhecem essa oportunidade.

As regras para usufruir desse benefício são simples, porém, a falta de informação faz com que muitos deixem de aproveitar essa vantagem. Quem são os beneficiários dessa Tarifa Social e como é possível solicitá-la? Saiba essas respostas, logo abaixo.

Quem pode solicitar a Tarifa Social?

A Tarifa Social de Energia Elétrica é destinada às famílias de baixa renda. Podem participar do programa as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, conhecido como CadÚnico.

Também estão elegíveis para participar os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), que é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Além disso, famílias indígenas e quilombolas cadastradas no CadÚnico, com um consumo mensal de energia de até 220 kWh, também têm direito ao benefício. Nesses casos, o desconto pode chegar a 100% do valor da fatura.

35% estão aptos a participar, mas sequer conhecem o programa

No entanto, é surpreendente que um levantamento realizado pela companhia de energia EDP tenha revelado que cerca de 9 milhões de famílias aptas à Tarifa Social ainda não a utilizam, o que representa 35% do total de elegíveis para receber esse auxílio.

Como descobrir se tenho direito?

Uma maneira simples de verificar se você tem direito à Tarifa Social é conferir sua conta de energia elétrica. Os beneficiários desse programa verão a descrição “Tarifa Social” no campo “Classe” de suas faturas.

Caso essa informação não esteja presente em sua conta, é importante inscrever-se no CadÚnico ou atualizar suas informações, caso já esteja inscrito.

Após a regularização do cadastro, o desconto é concedido automaticamente à família. Até janeiro de 2022, era necessário entrar em contato com a operadora de energia para solicitar o benefício, mas agora a concessão é automática.

Um detalhe importante é que o titular do programa social cadastrado no CadÚnico não precisa ser o titular da conta de energia. Basta informar o endereço residencial para que o desconto seja aplicado no momento da atualização dos dados.

Não conseguir o desconto. O que fazer?

Caso surjam problemas na concessão da Tarifa Social, é recomendável procurar o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo de sua residência para esclarecer dúvidas e resolver possíveis pendências no cadastro.

Afinal, essa iniciativa visa ajudar as famílias de baixa renda a reduzir seus gastos com energia elétrica e melhorar sua qualidade de vida. Portanto, não deixe de conferir se você é elegível para esse benefício.

