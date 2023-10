Seu CPF está entre os EXCLUÍDOS do Bolsa Família? 3 milhões perderam benefício

Todos os meses milhões de beneficiários recebem repasses provenientes do programa Bolsa Família, sendo que para praticamente todas as famílias, o benefício social é a principal fonte de renda. Contudo, isso pode acabar impactando de maneira negativa, caso a família seja retirada do programa social, mas acaba sendo a realidade de milhões de pessoas que foram excluídas da folha de pagamentos. Portanto, confira se o seu CPF está nesta seleta lista.

Saiba a lista de CPFs que podem ser retirados do Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Reformulação no Bolsa Família

A cada dia que passa, o Bolsa Família está se reformulando cada vez mais, com o propósito de ir além de um simples programa social, mas de fato, ajudar as famílias no processo de mudança de vida.

Um dos principais objetivos, é que dentro de alguns anos, as famílias que hoje recebem o benefício, saiam da folha de pagamentos. Mas isso deve ocorrer porque elas já terão condições de se manter sozinhas.

Para incentivar isso ainda mais, algumas regras foram impostas no Programa Social, a maioria delas, para fomentar o acesso à educação e à saúde por parte dos titulares e dependentes do Bolsa Família.

Quais pessoas serão retiradas do programa?

Desde que houve o lançamento do novo bolsa família, milhares de pessoas foram retiradas do programa social, fato é que nenhuma delas saiu do programa de modo indevido, já que para retirar do programa, há várias advertências ou então, a identificação concreta de alguma fraude.

Nos casos onde há apenas um “alerta falso”, o que acontece é que os beneficiários recebem o valor retroativo dos meses que deveriam ter recebido mas estavam suspensos de maneira indevida.

Todavia, a matemática é bastante simples, se cumprir as regras impostas pelo Governo Federal, o benefício não deve ser cortado de modo algum. Apenas quando a família conseguir uma fonte de renda fixa.

O que fazer ao ter o benefício cortado?

Antes do benefício ser cessado de modo definitivo, há uma série de avisos que são dados pelo Governo Federal ao beneficiário em questão, ao todo, são 5. Sendo que nos 4 primeiros pode haver a suspensão temporária do benefício e no quinto, a permanente.

Ao receber uma advertência, é necessário que o titular vá até uma unidade do CRAS, para realizar os procedimentos cabíveis no caso. Na maioria das vezes, explicar porque não cumpriu as regras ou atualizar o cadastro.

Já que na maioria das vezes, os benefícios são suspensos por conta que o cadastro não está devidamente atualizado, então, ao atualizar, caso a pessoa ainda continue apta a receber o benefício, ela irá receber o valor, caso a renda familiar ultrapasse o limite, ela é suspensa.

