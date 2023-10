Aposentadoria Especial é benefício de quem? Veja qual a diferença

A aposentadoria é um direito muito importante no orçamento dos trabalhadores no Brasil. Há diversos tipos de aposentadoria, como aquela por idade, invalidez e tempo de contribuição. No entanto, muitos trabalhadores não têm conhecimento de um tipo específico de aposentadoria: a aposentadoria especial.

A seguir, continue lendo para saber o que constitui a aposentadoria especial, quais critérios permitem o acesso a ela, que atividades se consideram especiais e como solicitar o benefício.

Aposentadoria especial: será que você tem direito?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é a aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é um benefício concedido aos trabalhadores que exerceram atividades prejudiciais à saúde ao longo da carreira. Em contraste com outros tipos de aposentadoria, o período de contribuição necessário para obter essa modalidade pode ser encurtado, desde que haja evidências de exposição a elementos danosos à saúde.

Quem tem direito?

Para ser elegível para a aposentadoria especial, é preciso demonstrar que as ocupações desempenhadas durante a carreira eram prejudiciais à saúde. O enquadramento em atividades especiais varia, sendo a Perícia Médica Federal responsável por avaliar as condições de trabalho e determinar se há redução no período de contribuição necessário para conceder o benefício.

Atividades consideradas especiais:

Existem várias atividades que podem ser classificadas como especiais para fins de aposentadoria. Alguns exemplos incluem:

Exposição a substâncias químicas, como produtos tóxicos e substâncias cancerígenas;

Exposição a fatores físicos, como ruído excessivo, vibração, calor ou frio extremo;

Exposição a elementos biológicos, como vírus, bactérias e fungos.

Vale ressaltar que cada atividade especial tem critérios específicos para inclusão. Portanto, é fundamental consultar a Perícia Médica Federal para verificar se sua profissão pode ser classificada como especial.

Documentação necessária para dar entrada

Para solicitar a aposentadoria especial, é essencial apresentar a documentação apropriada. Documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovantes de contribuição e o PPP (Perfil Previdenciário Profissional) devem ser anexados no aplicativo Meu INSS durante o processo de solicitação do benefício.

O Perfil Profissiográfico Profissional (PPP)

O PPP é um documento essencial para comprovar as condições de trabalho durante a carreira do requerente. Nele, são detalhados todos os aspectos administrativos e registros da relação entre empresa e empregado. Além disso, o PPP contém informações sobre o ambiente de trabalho, medidas de segurança adotadas e o nível de risco ao qual o trabalhador estava exposto.

Período de trabalho necessário para solicitação

Para se qualificar para a aposentadoria especial, é necessário ter trabalhado por 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade, em empregos que envolvam risco à saúde ou integridade física. Caso a ocupação não se enquadre como especial, o trabalhador ainda pode ter direito a outros tipos de aposentadoria, como a por tempo de contribuição.

É importante destacar que o segurado especial, que é o trabalhador rural que se dedica à agricultura para subsistência, não tem direito à aposentadoria especial. Esse benefício é destinado apenas às ocupações desenvolvidas em empresas, onde o PPP é emitido.

Como Solicitar a modalidade especial

Para solicitar a aposentadoria especial, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS e iniciar o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Durante a análise do pedido, os profissionais da Previdência Social avaliarão se a ocupação pode ser classificada como especial e se haverá redução no período de contribuição necessário para a concessão do benefício.

A aposentadoria especial é um benefício muito importante para os trabalhadores expostos a atividades prejudiciais à saúde. Com a possibilidade de reduzir o tempo de contribuição necessário, é viável se aposentar mais cedo e desfrutar de uma melhor qualidade de vida na terceira idade.

Para solicitar essa modalidade de aposentadoria é essencial estar bem informado sobre os requisitos e toda a documentação necessária. Por este motivo, é recomendado consultar a Perícia Médica Federal e o site do INSS para obter todas as informações necessárias e garantir seu direito à aposentadoria especial.

