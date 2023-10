Bolsa Família: benefícios extras podem fazer você receber MAIS em outubro

No mês de outubro, o Bolsa Família paga uma parcela fixa de R$ 600 a todos os grupos familiares eu seguem com situação regular no CadÚnico, que é o valor mínimo estabelecido pelo programa social. No entanto, algumas famílias têm a chance de aumentar o pagamento final por meio dos benefícios complementares oferecidos pelo programa. Saiba mais detalhes sobre as regras e como conseguir o valor extra, logo abaixo.

Saiba mais detalhes sobre as regras do Bolsa Família e como conseguir o valor extra, em seu benefício social. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício turbinado

Em meio à expectativa dos brasileiros pelo próximo cronograma de pagamentos do Bolsa Família, é importante destacar que o valor recebido pode ser elevado.

O acréscimo no benefício está vinculado ao direito de receber benefícios extras, implementados pelo programa com o objetivo de combater a pobreza e a extrema pobreza no Brasil. Entenda mais detalhes sobre o que pode vir neste mês.

Leia mais Aviso GERAL sobre 13º do Bolsa Família em 2023; veja o calendário

Novidades do Bolsa Família para outubro

No mês de outubro, o Bolsa Família paga uma parcela fixa de R$ 600, que é o valor mínimo estabelecido pelo programa social. No entanto, algumas famílias têm a chance de aumentar o pagamento final por meio dos benefícios complementares oferecidos pelo programa. Entenda as regras, a seguir.

Benefícios extras do Bolsa Família

Uma das formas de elevar o valor recebido pelo Bolsa Família é por meio dos benefícios complementares destinados a determinados perfis de beneficiários. Vamos conhecer alguns desses benefícios:

Crianças de 0 a 6 anos : O Bolsa Família de R$ 150 foi criado como uma estratégia para amparar crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse bônus foi confirmado e começou a ser pago a partir de março, permitindo que as famílias beneficiárias aumentem a transferência de renda em até R$ 300 em relação ao valor inicial. Cerca de 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária receberão o Bolsa Família de R$ 150, representando um investimento de R$ 1,34 bilhão por parte do Governo Federal.



: O Bolsa Família de R$ 150 foi criado como uma estratégia para amparar crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse bônus foi confirmado e começou a ser pago a partir de março, permitindo que as famílias beneficiárias aumentem a transferência de renda em até R$ 300 em relação ao valor inicial. Cerca de 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária receberão o Bolsa Família de R$ 150, representando um investimento de R$ 1,34 bilhão por parte do Governo Federal. Adolescentes, gestantes e lactantes: As famílias beneficiárias com crianças a partir de sete anos e adolescentes até 18 anos receberão um adicional de R$ 50 por cada criança ou adolescente. Além disso, mulheres em período gestacional e lactantes também têm direito a um acréscimo no valor do benefício.

Beneficiários podem receber até R$ 1400

As famílias beneficiárias do programa, com até dez integrantes, por exemplo, têm a oportunidade de receber a parcela recorde de R$ 1.400. Isso é possível graças à nova fórmula de cálculo do Governo Federal, que garante uma transferência mínima para cada componente da família.

De acordo com as regras do Bolsa Família, cada integrante do grupo familiar tem direito a receber um benefício de R$ 142. No caso de famílias pequenas que não alcançam nem mesmo a parcela fixa de R$ 600, o Governo Federal assegura um complemento.

Por outro lado, famílias grandes, como aquelas compostas por dez pessoas, têm o direito de receber uma parcela total de R$ 1.420, conforme a nova fórmula de cálculo. Esse valor representa um suporte financeiro relevante para o sustento e bem-estar dos integrantes.

Para resumir os valores recebidos pelos beneficiários do Bolsa Família:

Cada integrante da família tem direito a R$ 142, válido para todos os beneficiários;

Com a soma dos benefícios, cada família receberá pelo menos R$ 600 por mês;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos, jovens com menos de 18, gestantes e mulheres que estejam amamentando.

Benefício extraordinário de transição

É importante ressaltar que esses valores são cumulativos e o governo tem um prazo máximo de dois anos para corrigi-los. Os pagamentos do novo Bolsa Família começaram em março, com um valor médio de R$ 670.

Além disso, o texto prevê um “benefício extraordinário de transição” para atender às famílias que anteriormente recebiam o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do governo de Jair Bolsonaro.

Conclusão

Com o objetivo de combater a pobreza e a extrema pobreza, o Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo brasileiro, implementou auxílios complementares direcionados a perfis específicos de beneficiários.

Além disso, as famílias podem receber um valor máximo de R$ 1.400, de acordo com a nova fórmula de cálculo. Esses benefícios representam um importante suporte financeiro para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Leia também: Governo revela grupo que receberá R$ 300 A MENOS no Bolsa Família