Aviso GERAL sobre 13º do Bolsa Família em 2023; veja o calendário

Com apenas mais 3 meses de benefícios para receber até o final de 2023, os grupos familiares que recebem o auxílio financeiro do programa Bolsa Família seguem com uma dúvida frequente que, normalmente, é cercada de especulações: o 13º. Afinal, os beneficiários têm direito ao valor adicional? Continue lendo, a seguir, e entenda mais detalhes sobre esta questão.

Datas divulgadas

A expectativa em torno do décimo terceiro do programa social Bolsa Família tem sido uma preocupação para muitos beneficiários do auxílio do governo federal.

Com o fim do ano se aproximando e apenas três parcelas do Bolsa Família restantes a serem pagas, a dúvida sobre a possibilidade desse abono surge novamente. Continue a leitura para saber mais detalhes.

Programa Bolsa Família pode ter 13º?

O Governo Federal tem sido questionado sobre a viabilidade do décimo terceiro do programa Bolsa Família desde o início do ano. No entanto, as autoridades responsáveis pelo programa assistencial, antes chamado de Auxílio Brasil, têm indicado que esse pagamento não está nos planos.

Durante entrevistas, a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e do Cadastro Único (Cadúnico), Letícia Bartholo, afirmou que não está previsto o décimo terceiro para o Bolsa Família.

Bartholo argumenta que o programa já oferece um pagamento por pessoa significativamente maior do que o anterior e tem se adequado às necessidades da população. Além disso, ela ressaltou que, por ser um benefício assistencial, não caberia pagar décimo terceiro aos beneficiários do Bolsa Família.

Abono extra foi pago em junho

Apesar da perspectiva nacional desfavorável, é importante destacar que uma parcela dos beneficiários do Bolsa Família recebeu um abono extra em 2023, considerado como décimo terceiro.

O Governo de Pernambuco realizou o pagamento em junho, beneficiando cerca de 1,077 milhão de famílias inscritas no estado.

Esse benefício estadual foi concedido em parcela única no valor de R$ 150,00 para aqueles que receberam o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil por pelo menos seis meses durante o ano de 2022, de forma intercalada ou consecutiva.

O calendário de pagamento desse abono extra, referente ao Bolsa Família e ao Auxílio Brasil, seguiu as datas estabelecidas para junho no programa social.

Calendário de repasses do Bolsa Família

Para quem está aguardando os próximos pagamentos regulares do Bolsa Família, é importante estar ciente do calendário estabelecido para outubro de 2023.

Os depósitos iniciarão em 18 de outubro para os inscritos com NIS final 1 e seguirão até 31 deste mês para aqueles com NIS terminado. Certifique-se de acompanhar essas datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Confira a tabela com a datas de pagamento, logo abaixo.

