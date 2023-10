Todos os seus benefícios em só app! Já baixou o Caixa Trabalhador?

Diversas ferramentas digitais estão desempenhando um papel fundamental na simplificação da vida dos trabalhadores brasileiros. Dentre elas, está o aplicativo Caixa Trabalhador, onde os trabalhadores podem otimizar seu tempo de espera por benefícios ao acessar informações importantes de forma rápida e conveniente. Conheça mais sobre esta incrível ‘mão na roda’ para o controle dos seus auxílios.

Aplicativo Caixa Trabalhador: aprenda suas funções e como utilizá-lo da melhor maneira. | Foto: Reprodução / Agência Brasil

O canivete-suíço das finanças

O avanço tecnológico tem revolucionado a forma como os trabalhadores brasileiros lidam com seus benefícios trabalhistas.

Uma dessas ferramentas é o aplicativo Caixa Trabalhador, que se tornou uma peça-chave na busca por informações sobre direitos e benefícios trabalhistas.

Disponível para dispositivos Android e iOS, este aplicativo oferece aos trabalhadores uma maneira prática e conveniente de acompanhar seus benefícios. Conheça mais funções sobre esta ferramenta, logo abaixo.

Entendendo o aplicativo

O Caixa Trabalhador é uma aplicação desenvolvida pelo governo brasileiro para auxiliar os trabalhadores com carteira assinada, aposentados e outros grupos a acessar informações cruciais sobre seus benefícios trabalhistas. A facilidade de acesso a informações relevantes é um dos pontos fortes deste aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente na Play Store ou na Apple Store.

Para que serve o Caixa Trabalhador?

Este aplicativo serve como um guia confiável para uma variedade de informações relacionadas aos direitos trabalhistas.

Através dele, os usuários podem consultar o calendário de pagamentos, verificar o valor e a situação de diversos benefícios, além de esclarecer dúvidas sobre cada um deles. É uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto seus direitos e benefícios trabalhistas.

Quem pode acessar o app?

Uma das vantagens do Caixa Trabalhador é sua acessibilidade, abrangendo diversos grupos de trabalhadores.

Isso inclui aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, atletas profissionais e diretores não empregados (critério do empregador). O acesso é simples, exigindo apenas um cadastro com CPF e criação de senha.

O que posso consultar no App Caixa Trabalhador?

No aplicativo Caixa Trabalhador, os usuários têm acesso a informações valiosas sobre benefícios importantes, como o abono salarial, o seguro-desemprego e os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Confira, logo abaixo, algumas delas.

1. Consultando o PIS

Para verificar se você tem direito ao abono salarial do PIS, siga estes passos:

Acesse o aplicativo Caixa Trabalhador. Informe seu CPF. Faça a validação de login com o código enviado por e-mail. Informe a senha cadastrada. Na tela inicial, clique em “Abono Salarial”. Você verá informações sobre o ano base, valor e data de pagamento do seu abono salarial mais recente. Além disso, o calendário do abono salarial está disponível na opção “Abono Salarial Informações” na parte inferior da tela.

2. Consultar o Seguro-Desemprego

A consulta ao seguro-desemprego pode ser feita seguindo estes passos, desde que o benefício já esteja programado:

Faça login no aplicativo Caixa Trabalhador. Na tela inicial, selecione a opção “seguro-desemprego”. Você encontrará informações sobre o pagamento do benefício.

3. Consultando o seu NIS

Você também pode consultar o Número de Identificação Pessoal (NIS) no aplicativo Caixa Trabalhador:

Acesse o aplicativo. Selecione “Meu NIS” no menu inferior. Na tela seguinte, você verá o número do NIS abaixo do seu nome. Além disso, outros dados pessoais, como o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a data do primeiro vínculo empregatício, podem ser encontrados na aba “Meu NIS”.

Sem direito ao saque

É importante destacar que o Caixa Trabalhador oferece informações e acompanhamento de benefícios, mas não permite solicitar saques. Para efetuar saques, é necessário comparecer a uma agência da Caixa ou utilizar outros aplicativos disponíveis para essa finalidade, dependendo do benefício desejado.

