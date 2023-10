Presente da Caixa cai como uma BOMBA na vida dos clientes; veja

Em uma constante busca por aprimorar a experiência de seus clientes e tornar mais acessíveis as operações financeiras do dia a dia nas Casas Lotéricas, A Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento de um novo serviço que promete facilitar e agilizar consideravelmente as transações financeiras de seus clientes nos quatro cantos do país. Continue a leitura, e saiba mais detalhes.

Caixa lança novidade que facilitará vida de correntistas na hora de efetuarem pagamentos. — Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Novidades chegando

A Caixa Econômica Federal (CEF), um dos maiores bancos do Brasil, amplia seus serviços oferecidos nas Casas Lotéricas, facilitando a vida dos clientes.

Até então, a quitação de boletos e contas nas Lotéricas demandava o pagamento em dinheiro, exceto para os usuários do banco estatal, que podiam utilizar seus cartões para efetuar o pagamento, uma vez que os atendentes realizavam saques no valor correspondente. No entanto, com um recente anúncio, isto está prestes a mudar. Entenda, a seguir.

Leia mais: Trabalhadores em FESTA! Caixa autoriza saque emergencial de até R$ 6 MIL

Como vai funcionar a novidade da Caixa?

Segundo informações da própria Caixa, os clientes terão a possibilidade de utilizar cartões de crédito e débito de diferentes bancos para efetuar o pagamento de contas, boletos e até mesmo jogos nas Casas Lotéricas.

É importante ressaltar que o sistema será compatível com cartões das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Para usufruir desse novo serviço, os consumidores deverão estar cientes de que haverá a cobrança de uma taxa.

Aqueles que optarem pelo pagamento com cartão de crédito arcarão com uma taxa de 2,95%, enquanto para os pagamentos com cartão de débito, a taxa será de 0,98%.

Vale destacar que, no caso dos cartões emitidos pela própria Caixa e pelo Banco do Nordeste, as operações continuam ocorrendo por meio de saque, sem a incidência de qualquer taxa adicional.

Serviço opcional e verificação prévia

A Caixa enfatiza que o recebimento de contas com cartão de crédito e débito nas Casas Lotéricas será opcional. Portanto, é importante verificar se o estabelecimento em questão oferece essa comodidade antes de realizar o pagamento.

Restrição de uso

É relevante mencionar que essa inovação tem suas limitações. Não será possível efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito utilizando o próprio cartão. Portanto, os clientes deverão estar atentos a essa restrição ao utilizar o novo serviço.

A Caixa Econômica Federal, com essa iniciativa, busca aprimorar a experiência de seus clientes e tornar mais acessíveis as operações financeiras do dia a dia nas Casas Lotéricas, reforçando sua posição como um dos principais bancos do Brasil.

Leia também: Trabalhadores em FESTA! Caixa autoriza saque emergencial de até R$ 6 MIL