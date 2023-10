Comunicado: Governo antecipa hora do Pix de R$ 1.320 em outubro

O governo federal anunciou, na última quarta-feira (4), através do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin a antecipação de um importante pagamento no valor de R$ 1.320 a determinado grupo de pessoas. Confira quem irá receber, assim como os critérios para ter direito aos auxílios.

O governo federal anuncia antecipação de um importante pagamento no valor de R$ 1.320 a determinado grupo de pessoas. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro antes do tempo

Na última quarta-feira (4), Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, anunciou um conjunto de medidas com o objetivo de mitigar os efeitos da escassez de chuvas nos municípios do Amazonas, que têm impactado significativamente a vida da população local.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda os novos auxílios que serão implementados na região e quem poderá receber.

Medidas de apoio devido à seca no Amazonas

Uma das principais iniciativas do Executivo é a antecipação dos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os beneficiários, que normalmente recebem mensalmente o valor de R$ 1.320,00 através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, o pagamento do seguro-defeso e do Bolsa Família também será adiantado.

Critérios para receber o antecipado de R$ 1.320,00

Para ter direito ao BPC, é necessário que o beneficiário atenda a alguns requisitos:

Ter no mínimo 65 anos de idade;

Apresentar comprovação de deficiência, se tiver menos de 65 anos;

Ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado;

No caso de nacionalidade portuguesa, é preciso comprovar residência no Brasil;

Manter um cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) por pelo menos dois anos;

Ter uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa (R$ 330,00);

Não receber qualquer outro benefício do INSS, incluindo aposentadoria e pensão, nem de qualquer outro regime.

Outros benefícios confirmados

Segundo informações do g1, aproximadamente 23 cidades estão em estado de emergência devido à seca no Amazonas. Além disso, uma vila inteira no município de Beruri, interior do estado, desapareceu devido a um deslizamento de terra.

Diante dessa situação, o governo federal se comprometeu a oferecer auxílio às vítimas, que consiste em um auxílio-abrigamento variando entre R$ 400,00 e R$ 800,00 por pessoa.

Além disso, o pagamento do seguro-defeso, destinado aos pescadores artesanais impedidos de pescar durante o período de defeso de determinadas espécies, será antecipado, uma vez que o repasse estava originalmente programado para o dia 15 de novembro.

