Governo enviará Pix de R$ 900,00 para estas pessoas; veja a lista

Nesta terça-feira (04), uma parcela de trabalhadores brasileiros recebeu uma notícia muito positiva. O governo confirmou hoje que vai aprovar uma medida para fornecer um benefício de R$ 900, através do sistema Pix. Um auxílio voltado para uma parcela específica de trabalhadores, que promete fazer a diferença no orçamento.

E será que você está na lista dos trabalhadores que vão receber este tão aguardado Pix? A seguir, continue lendo e entenda a quem se destina os valores disponíveis para transferência.

Trabalhadores vão receber Pix de R$900./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Trabalhadores podem receber Pix de R$900. Entenda

A iniciativa faz parte do programa “Cuidar de Quem Cuida”, uma iniciativa do Governo Estadual do Mato Grosso do Sul. Este auxílio será direcionado, exclusivamente, aos cuidadores de pessoas com deficiência, que não são remunerados.

Programa “Cuidar de Quem Cuida”

O Programa “Cuidar de Quem Cuida” foi lançado nesta terça-feira (04) em Mato Grosso do Sul O lançamento oficial deste programa aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. O principal objetivo do “Cuidar de Quem Cuida” é elevar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo a dignidade e reduzindo a desigualdade entre os cidadãos brasileiros.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de MS (Sead), há cerca de 2 mil cuidadores de pessoas com deficiência, somente no estado. Todos eles serão elegíveis para receber este pagamento via Pix do governo estadual.

Leia mais: Seu CPF está na lista para ganhar Pix de mais de R$ 1.290 do governo?

Quais os critérios para receber o benefício?

Os cuidadores devem atender a pessoas com dependência de grau 2 e 3. O grau 2 indica que o indivíduo necessita de ajuda em até três atividades de autocuidado diário, como alimentação, mobilidade e higiene. É importante destacar que essas pessoas não possuem comprometimento cognitivo ou têm uma alteração cognitiva controlada.

Por outro lado, aqueles que se encontram no grau 3 de dependência são aqueles que necessitam de assistência em todas as atividades de autocuidado e têm alguma forma de comprometimento cognitivo.

Estes cuidadores, muitas vezes, são os próprios familiares dos cidadãos em estado de dependência. Muitos deixam de trabalhar para poder cuidar de perto e oferecer toda a assistência necessária para estas pessoas. Além de idosos, crianças e jovens com graus 2 e 3 de dependência também necessitam de cuidados 24 horas.

Como solicitar o benefício?

Após a publicação do decreto, a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul realizará um processo de avaliação, entre outubro e dezembro deste ano. O órgão usará o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) como referência para determinar a elegibilidade dos cuidadores para receber o pagamento via Pix.

O site da Sead terá um espaço para inscrição dos cuidadores que não forem localizados na pesquisa inicial. Por fim, a coordenação do programa destaca a importância de manter os dados atualizados no Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

