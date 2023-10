FGTS bloqueado? Veja como sacar o dinheiro da conta mesmo assim

Depositado mensalmente pelo empregador e disponibilizado em situações específicas para servir como suporte ao beneficiário, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício previsto em lei que dá um verdadeiro alívio financeiro em situações onde não há mais fonte de renda. No entanto, muitos brasileiros costumam se deparar com o saldo do seu fundo bloqueado e não sabem o que fazer. Siga a leitura, a seguir, e aprenda como ter acesso ao seu dinheiro.

Bloqueio não é o problema

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício previsto em lei, onde o objetivo é servir como uma reserva financeira para os trabalhadores com carteira assinada.

Este saldo é depositado mensalmente pelo empregador e é disponibilizado em situações específicas para servir como suporte ao titular.

No entanto, em alguns casos, o trabalhador pode se deparar com a frustração de ter seu saldo bloqueado, o que impede a retirada do dinheiro. Continue lendo, a seguir, para entender as situações em que o saldo do FGTS pode ser bloqueado, como desbloqueá-lo e realizar o saque.

Entendendo o bloqueio do seu saldo no FGTS

Ter o saldo do FGTS bloqueado significa que o dinheiro não pode ser movimentado ou sacado, mesmo que seja seu por direito. O FGTS só pode ser retirado em situações específicas, como demissão sem justa causa, saque-aniversário, calamidade pública, aposentadoria, doenças graves, entre outros.

Existem diversas razões pelas quais o saldo do FGTS pode ser bloqueado, e é fundamental entender a causa para recuperar o acesso ao dinheiro.

Principais motivos para o bloqueio do saldo do FGTS

Saldo FGTS bloqueado pelo saque-aniversário: Aqueles que optaram pela modalidade de saque-aniversário podem sacar uma parte do saldo no mês de seu aniversário. No entanto, se forem demitidos, terão direito apenas à multa rescisória, ficando o restante bloqueado. Para desbloquear o saldo, é necessário voltar à modalidade de saque-rescisão, mas essa mudança só terá efeito após dois anos da solicitação.

Saldo FGTS bloqueado por empréstimo: O saldo do FGTS pode ser usado como garantia para a contratação de crédito, como a antecipação do saque-aniversário. Durante o período de desconto do empréstimo, o saldo fica bloqueado até que o valor total seja quitado, incluindo juros e outros encargos.

Saldo de FGTS bloqueado judicialmente: Em casos de falta de pagamento de pensão alimentícia, o Poder Judiciário pode emitir uma ordem para que os valores do FGTS sejam usados para quitar essa dívida. O desbloqueio ocorre somente após o pagamento integral da dívida.

Saldo FGTS bloqueado por erro nos dados da conta: Qualquer divergência ou irregularidade nos dados pessoais do titular, como nomes desatualizados, erros de digitação em documentos ou endereços desatualizados, pode resultar no bloqueio do saldo. Manter os dados pessoais atualizados é essencial para evitar problemas.

Saldo FGTS bloqueado por outros motivos: Se o seu saldo estiver bloqueado, mas nenhuma das situações mencionadas se aplicar, é recomendável entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para entender a situação e buscar uma solução adequada.

Sacando o saldo do FGTS Bloqueado

Caso o seu saldo esteja bloqueado devido a uma das pendências mencionadas, é necessário resolvê-la primeiro para ter acesso aos valores. No entanto, se o bloqueio se deve apenas ao fato de você estar empregado, você pode considerar a antecipação do saque-aniversário como uma opção.

Essa modalidade permite que você obtenha uma quantia do saldo anualmente no seu mês de aniversário, proporcionando uma alternativa de crédito rápida e sem a necessidade de análise de crédito junto aos birôs de crédito. O saldo do FGTS é utilizado como garantia para a contratação do crédito e é liberado rapidamente.

Lembre-se de que, para atualizar informações pessoais ou buscar informações sobre o seu saldo bloqueado, você pode utilizar o aplicativo FGTS ou visitar uma agência da Caixa portando seus documentos pessoais para realizar as devidas atualizações e obter suporte direto.

