Governo revela grupo que receberá R$ 300 A MENOS no Bolsa Família

O início dos pagamentos do programa de transferência de renda Bolsa Família está agendado para começar em aproximadamente duas semanas, beneficiando 21 milhões de famílias por meio do Caixa Tem. No entanto, a animadora notícia vem acompanhada de mudanças que estão gerando preocupações entre os beneficiários. Saiba mais detalhes, logo a seguir.

Nova regra gera preocupações

No dia 18 de outubro, está programada uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, beneficiando aproximadamente 21 milhões de famílias por meio do Caixa Tem, a conta poupança digital da Caixa Econômica Federal (CEF).

Contudo, esta boa notícia vem acompanhada de mudanças que estão gerando preocupações entre os beneficiários. Continue lendo, logo abaixo, e entenda quais impactos as novas regras podem gerar para os beneficiários.

Regra de Proteção e suas implicações

A principal mudança que causa apreensão diz respeito à Regra de Proteção do programa de transferência de renda, implementada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em junho de 2023.

Esta regra afetará diretamente as famílias que excederem o limite de renda estabelecido pelo Bolsa Família.

Como funciona a nova regra?

Para esclarecer, as famílias beneficiárias que ultrapassarem o limite de renda do Bolsa Família, atualmente estipulado em até R$ 218 por pessoa, poderão continuar recebendo o benefício, desde que a renda por pessoa não seja superior a R$ 660.

No entanto, o valor do repasse será reduzido em 50%, passando de R$ 600 para R$ 300.

Objetivos da Regra de Proteção

O propósito por trás dessa Regra de Proteção é facilitar a transição para as famílias que encontram emprego. Isso garante que, se essas famílias tiverem uma redução na renda dentro de dois anos, elas terão prioridade para serem reintegradas integralmente ao Bolsa Família.

É essencial que os beneficiários estejam cientes dessas mudanças para que possam planejar suas finanças e compreender como a nova regra impactará suas famílias.

Calendário de repasses do Bolsa Família

Para que os beneficiários possam se manter atualizados e assegurar o recebimento pontual dos pagamentos do Bolsa Família, é imprescindível observar o calendário de pagamentos referente ao mês de outubro.

O calendário segue a seguinte estrutura, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS finalizado em 1: pagamento no dia 18 de setembro;

NIS finalizado em 2: pagamento no dia 19 de setembro;

NIS finalizado em 3: pagamento no dia 20 de setembro;

NIS finalizado em 4: pagamento no dia 23 de outubro;

NIS finalizado em 5: pagamento no dia 24 de outubro;

NIS finalizado em 6: pagamento no dia 25 de outubro;

NIS finalizado em 7: pagamento no dia 26 de outubro;

NIS finalizado em 8: pagamento no dia 27 de outubro;

NIS finalizado em 9: pagamento no dia 30 de outubro;

NIS finalizado em 0: pagamento no dia 31 de outubro.

Este cronograma é de fundamental importância para garantir que os beneficiários recebam seus pagamentos dentro do prazo estipulado.

Sendo assim, mantenha-se sempre informado com as datas e possíveis alterações, e planeje suas finanças de acordo com as novas regras do Bolsa Família.

