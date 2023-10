Harvard afirma: TODO MUNDO tem que ter estes 3 amigos

Em um mundo cada vez mais conectado, onde as relações atravessam as barreiras da distância graças a era digital, definir o tipo de amigos que cultivamos é algo até mesmo complexo. Ainda assim, as amizades desempenham um papel fundamental na busca pela felicidade humana. Confira, a seguir, o que um especialista definiu como os três tipos de amizades existentes nos dias de hoje.

Em um mundo cada vez mais conectado, as amizades desempenham um papel fundamental na busca pela felicidade humana.

O renomado autor Arthur Brooks, professor da Universidade de Harvard, conduziu um estudo que lança luz sobre esse tema, encontrando paralelos notáveis com a análise feita pelo filósofo grego Aristóteles há séculos atrás. Saiba mais detalhes sobre o que foi revelado na pesquisa, logo abaixo.

Conheça os 3 tipos de amigos

De acordo com as descobertas de Brooks, divulgadas pelo portal El Confidencial, existem três tipos distintos de amizade, cada um desempenhando um papel de fundamental importância em nosso bem-estar emocional. Veja a seguir.

1. Amizades úteis

Essas amizades emergem em contextos profissionais ou entre colegas de trabalho. Elas são moldadas por interesses profissionais compartilhados e, geralmente, mantêm uma simetria em termos de utilidade. Essas conexões são valiosas para alcançar objetivos relacionados ao trabalho e à carreira.

2. Amizades agradáveis

Nesse tipo de relacionamento, a base é a admiração mútua e o prazer que cada pessoa obtém ao se conectar com o outro. Essa dinâmica surge quando um indivíduo encontra o outro interessante e desfruta da sua companhia, gerando diversão e satisfação pessoal.

3. As amizades perfeitas

As amizades perfeitas transcendem o mero interesse próprio. Elas são sustentadas por um amor mútuo por algo que vai além de ambos os amigos.

Essas conexões não dependem de trabalho, dinheiro ou ambição pessoal, mas sim de um desejo genuíno de melhorar a vida do outro. São relações que se baseiam em valores, virtudes e interesses compartilhados.

Reflexões sobre a amizade

Todas essas categorias de amizade desempenham um papel especial em nossas vidas. Embora as amizades úteis e agradáveis possam não proporcionar alegria ou conforto duradouro, elas são importantes para o progresso e para a diversão em nossa jornada.

No entanto, são as “amizades perfeitas” que se destacam como as mais essenciais, pois elas transcendem o egoísmo, nutrindo interesses e amor que vão além de si mesmas. Essas amizades aprimoram não apenas as circunstâncias da vida, mas também a própria essência do ser humano.

